アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、「合意案の大部分が交渉済みで、最終調整の段階にある」とし、「近く詳細が発表できる」との見通しを明らかにしました。

トランプ大統領は23日、SNSで、イランとの戦闘終結に向けた協議について多数の関係国の首脳と電話会談を行ったと明らかにし、「アメリカとイラン、各国との間で合意案の大部分が交渉済みであり、最終調整の段階にある」と投稿しました。

「最終的な中身と詳細は協議中で、まもなく発表される予定だ」とし、実現すれば「ホルムズ海峡が開放されることになる」と主張しています。

トランプ氏の投稿に先立ちイギリスのフィナンシャル・タイムズは、アメリカとイランが停戦を60日間延長する方向で合意に近づいていると報道。合意内容には高濃縮ウランの希釈や引き渡しを協議することや、ホルムズ海峡での段階的な航行の再開などが含まれるとしています。

一方、イランのファルス通信は、ホルムズ海峡は引き続きイランの管理下に置かれることになっているとし、トランプ氏の主張は「現実と矛盾している」と伝えています。