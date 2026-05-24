【バツイチ息子は、狂ってた…】娘に抗議しなくちゃ！応対したのは…？＜第18話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第18話 タダシを信じる！
【編集部コメント】
陽子さんはタダシさんのこととなると冷静でいられないようです。昔から息子の言い分を100％信じ、何かにつけてサオリさんのことを責めてきたのでしょう。でもいつもタダシさんだけが正しくて妹のサオリさんが悪い、そんなこと本当にあるのでしょうか。サオリさんの夫であるモトキさんは、そんな陽子さんの歪んだ思考を見抜いて次々と現実を突きつけていったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第18話 タダシを信じる！
【編集部コメント】
陽子さんはタダシさんのこととなると冷静でいられないようです。昔から息子の言い分を100％信じ、何かにつけてサオリさんのことを責めてきたのでしょう。でもいつもタダシさんだけが正しくて妹のサオリさんが悪い、そんなこと本当にあるのでしょうか。サオリさんの夫であるモトキさんは、そんな陽子さんの歪んだ思考を見抜いて次々と現実を突きつけていったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子