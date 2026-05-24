宮里藍がジュニアレッスン会実施 子どもたちへメッセージ「ゴルフを楽しんでほしい」
＜ブリヂストンレディス 3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞大会3日目の23日、ブリヂストンと契約を結ぶ宮里藍が会場でジュニアレッスン会を実施した。小学1年生から6年生の10人が参加し、楽しい時間を過ごした。
【写真】レジェンドが子どもたちに熱血指導
まずは5つのグループに分かれ、1人ずつ順番にアドバイスを送った。手取り足取りのていねいな指導で、子どもたちは真剣なまなざしを宮里に向ける。次第にボールの方向性が安定したり、遠くまで飛ぶようになったりと、上達の様子もうかがえた。質問コーナーでも積極的に手が上がった。『緊張しないためには？』というプレーに関する質問や『体調管理で気を付けていることは？』『今後、試合に出場する予定はありますか？』など様々な質問があった。宮里は「参加してくれたジュニアのみんなが、プロと同じ練習場で一生懸命にボールを打っている姿が印象的でした」と振り返る。子どもたちだけではなく、宮里にとっても充実した時間となった。「ジュニアのみんなには真っ直ぐ飛ばすことやいいスコアを出すという楽しさだけではなく、誰かと競う楽しさも感じてもらい、勝負強さを身につけてほしいなと思います。また、これからもツアー会場に来てもらい、いろんな選手のプレーを実際に観戦して、ゴルフを楽しんでほしいですね」。これからもジュニア育成に尽力していく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ブリヂストンレディス リーダーボード
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