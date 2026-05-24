＜速報＞飛ばし屋・入谷響が単独首位で後半へ アルバトロスの桑木志帆は3差追走
＜ブリヂストンレディス 最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー2勝目を狙う飛ばし屋・入谷響がトータル10アンダー・単独首位に立っている。
【LIVEフォト】11年ぶり快挙 桑木志帆、アルバトロスの瞬間
3打差2位タイに2番パー5でアルバトロスを達成した桑木志帆、吉田鈴。5打差4位タイには菅楓華、皆吉愛寿香、申ジエ（韓国）が続いている。昨年覇者の佐久間朱莉はトータル4アンダー・7位タイ。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳はトータル10アンダー・10位タイで後半に入っている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。3日間短縮競技のため、賞金ランキングへの加算は75％。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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桑木志帆 プロフィール＆成績
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