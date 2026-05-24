アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた合意案について交渉をほぼ終えたとして、まもなく発表するとの見通しを示しました。

トランプ大統領は23日、自身のSNSでイランとの戦闘終結に向けた合意案について「交渉の大部分を終え、関係国との最終調整の段階にある」と明らかにしました。「ホルムズ海峡も開放されることになる」としたうえで、まもなく発表されるとの見通しを示しています。

合意案をめぐっては、サウジアラビアやUAEなど湾岸諸国の指導者やイスラエルのネタニヤフ首相、仲介国パキスタンの軍幹部などと電話会談を行ったと明らかにしたうえで、「非常に有意義だった」と強調しています。

これより前、アメリカメディアの取材に応じたトランプ大統領は、24日までに今後の方針を決定するとの見通しを示したうえで、合意内容にはイランのウラン濃縮活動や備蓄しているウランの取り扱いが含まれる必要があるとの認識を示したということです。

一方、ニューヨーク・タイムズは、イランが濃縮ウランの放棄に同意したと伝えましたが、どのように備蓄を放棄するかについては解決されておらず、今後の協議に持ち越されると報じています。

こうしたなかロイター通信は、イラン側がホルムズ海峡を管理することが含まれると主張していて、合意がほぼ最終段階にあるというトランプ大統領の主張は「現実と一致しない」としていると伝えています。