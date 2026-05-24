神戸市で起きた連続児童殺傷事件で、当時小学６年の土師淳くんが殺害されてから５月２４日で２９年になります。

淳くんの父親が取材に応じ、胸の内を明らかにしました。

１９９７年、小学６年生だった土師淳くん（当時１１）は当時１４歳だった加害男性に殺害されました。

淳くんが亡くなってから２４日で２９年です。父親の守さん（７０）はＭＢＳの取材に応じ、淳くんへの思いを語りました。

（淳くんの父 土師守さん）「２９年だろうが３０年だろうが、子どもに対する思いというのは、何年経とうとも変わらない」

淳くんを殺害した加害男性（４３）は出所後、毎年遺族に手紙を出していましたが、その手紙は２０１７年を最後に途絶えています。

（淳くんの父 土師守さん）

「少しは変化を良いように取ろうと（手紙を）読んでいましたけど、結果的には無駄でした」

「なぜ彼に命を奪われなければいけなかったのか、これは私たちが納得するような回答が欲しいということですので、難しいかなという思いはありますけども」

父親の守さんは毎年、報道各社に寄せていた「手記」を７０歳になり辞める決断をしましたが、ＭＢＳの取材に「事件から得られた教訓を次の世代に引き継いでいくことが大事」と話しました。