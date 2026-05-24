お見送り芸人しんいち、あぁ〜しらき、わらふぢなるお・口笛なるお、が２２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「グレープカンパニー休憩室」を更新。スリーショットトークを展開した。

収入の話題で、しんいちは「しらきさんの月収が３桁行ったと」と聞くと、しらきは「１４０（万円）。一回だけね。それ以降、そんなに行ってません。その一回だけ。じゃあ、先月の給料言いましょうか？言っていいですか？２２万。本当、本当にマジでだから」と明かした。

しらきが「２人の月収教えて？」と聞くと、なるおは「いや、でも正直なことを言うと引かれちゃうんだよな…。先月っていくらだったかな？一番最近のってことでしょ？そうするとね…。びっくりしたんですよ。俺も。今月に関しては何年かぶりの１桁っていう…。びっくりした俺も」と明かした。

つづけて、なるおは「ただ、それは今回だけ。マジびっくりした。いつもは、もうちょいもらってます」と話した。

しらきは、月収を平均すると「２５万円ぐらい」と明かし「丸の内のＯＬさんはもっともらってる？じゃあ丸の内のＯＬさんほどはもらってないってこと」と話した。

なるおは「じゃあ俺も。多分、同い年の同級生…、今４４歳。同級生と同じぐらいだと思う。一般職の人たちの平均ぐらいじゃないかなって思ってます。バーって、ならしたら多分４０ぐらい」と明かした。

しんいちは「ほんまに言うとね。僕もう、固定給なんですよ。ガチなんですよ。（金額は）分からないんです」と話した。しらきが「逃げたよ…」、なるおは「やば、こいつ…」と、呆れていた。