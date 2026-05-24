3児の母・中村仁美、中3長男への“バラエティ豊か”な手作り弁当を一挙公開「毎回めっーーーーーちゃ美味しそ〜」「料理上手で素敵」
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が21日、自身のインスタグラムを更新。「お弁当備忘録」と書き出し、中3長男への“バラエティ豊か”な手作り弁当を一挙公開した。
【写真】「めっーーーーーちゃ美味しそ〜」キンパ、ナポリタンなど“バラエティ豊か”な中村仁美アナの手作り弁当
中村は、日々の努力が詰まった全8回分の手作り弁当の写真をアップ。「（1）春巻き弁当（2）ヘビロテのキンパ弁当（3）ナポリタン弁当（4）真麻に頂いた高そうなハンバーグ弁当（5）肉野菜炒めのっけ弁当（6）豚汁＆炊き込みご飯のおにぎり弁当（7）意外にも好評だったバジルチキンソテー弁当（8）キムチチゲ＆義母のハムカツ弁当」と、それぞれのメインメニューを紹介した。
また投稿では、「今夜はレモンペッパー手羽を揚げたのですが三男がつまみ食いに何度もきて…恐らく明日のお弁当に入れる分がない」「どうしましょ〜」と、男の子3人の母親らしいにぎやかな日常のエピソードをおちゃめに告白。
「お弁当が不要の中間テストが早く始まってくれることを切に願う5月です」と、毎朝の奮闘に対する本音を漏らしつつも、日々の弁当作りに真摯に向き合う姿を見せた。
コメント欄には「毎回めっーーーーーちゃ美味しそ〜」「料理上手で素敵」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
【写真】「めっーーーーーちゃ美味しそ〜」キンパ、ナポリタンなど“バラエティ豊か”な中村仁美アナの手作り弁当
中村は、日々の努力が詰まった全8回分の手作り弁当の写真をアップ。「（1）春巻き弁当（2）ヘビロテのキンパ弁当（3）ナポリタン弁当（4）真麻に頂いた高そうなハンバーグ弁当（5）肉野菜炒めのっけ弁当（6）豚汁＆炊き込みご飯のおにぎり弁当（7）意外にも好評だったバジルチキンソテー弁当（8）キムチチゲ＆義母のハムカツ弁当」と、それぞれのメインメニューを紹介した。
「お弁当が不要の中間テストが早く始まってくれることを切に願う5月です」と、毎朝の奮闘に対する本音を漏らしつつも、日々の弁当作りに真摯に向き合う姿を見せた。
コメント欄には「毎回めっーーーーーちゃ美味しそ〜」「料理上手で素敵」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。