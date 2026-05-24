「ブルワーズ３−１１ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、５回３失点で３勝目を挙げた。初回３失点からしっかりと立ち直った姿に、３安打６打点の大暴れで応えたテオスカー・ヘルナンデス外野手は「自信を取り戻しているところだと思う」と明かした。

試合後のグラウンドインタビュー。まず佐々木のことについて問われたテオスカーは「一番大きかったのは３点を取られた後でも集中力を切らさず、打者を攻めてストライクゾーンに投げ込み、カウント有利に進めていたところ」とたたえた。「ここ３試合の登板でも素晴らしい内容を見せている。まだ学んでいる最中だと思うし、自信を取り戻しているところだと思う」と成長途上であることを口にし「日本でみなさなんが見ていたような本来の佐々木の姿がこれから見られるようになると思う」と目を細めた。

チームメートが絶賛した投球内容。初回、いきなり連続二塁打を浴びてわずか６球で先制点を失うと、投ゴロを処理した際に一塁へ痛恨の悪送球。これが適時失策となり２点目を失うと、さらにタイムリーを浴びて３失点の立ち上がりとなった。球数３５球を要す苦しい内容だ。

ここで心が折れ、ゲームを壊してもおかしくなかったが、佐々木はしっかりと踏ん張った。二回２死からのピンチを切り抜けると、三回はきっちりと三者凡退に仕留めた。直後に打線がパヘズの適時二塁打、テオスカーの逆転３ランで試合をひっくり返すとテンポを上げた。

直後の四回も三者凡退に抑えてゲームの流れを引き寄せると、五回はフォームに躍動感が出てきた。フォーシームが９９マイルを計測するなどテンポよく連続三振に仕留めて２死。最後も二ゴロに打ち取り、打者１０人連続アウトで３勝目を手にした。

チームメートの信頼を得るような投球内容。それを物語ったのがテオスカーの言葉だった。