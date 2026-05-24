「普通のスニーカーじゃ不安…」コロンビアの防水シューズ比較 街派は“ホーソン”、長く歩くなら“セイバー”？
普通のスニーカーで出かけた日に限って、急な雨。靴の中まで濡れてしまって、地味にストレス…という人も多いはず。とはいえ、防水シューズは“アウトドア感が強すぎる”と普段使いしづらい。そこで気になるのが、街でも履きやすいデザインと防水性能を両立したコロンビアの人気シリーズだ。
【写真】ホーソンとセイバー、雨の日でも気にせず履きやすいのはどっち？
今回は、街向けで合わせやすい「ホーソンレイン」と、歩きやすさにも強い「セイバー」を比較。雨の日でも気にせず履きやすいのはどっちなのか、使用シーン別に整理する。
■街になじみやすく、普段使いしやすい「ホーソンレイン」
まず気軽に履きやすいのが、ホーソンレイン ロウ アドバンス スリー オムニテック。防水シューズながら見た目はかなりスニーカー寄りで、普段の服装にも合わせやすい。“アウトドア感が強すぎない”ので、通勤や街歩き用として選ぶ人も多い。
急な雨予報の日でも、「これならそのまま出かけやすい」と思えるバランス感も魅力。
●レビューで人気の理由
防水なのに普段使いしやすい
コーデに合わせやすい
雨の日でも気軽に履きやすい
■雨の日でも歩きやすさ重視なら「セイバー」
一方で、歩きやすさや安定感を重視するなら、セイバー ファイブ ロウ アウトドライ。トレッキングシューズ寄りの作りで、グリップ感やクッション性を重視したモデル。濡れた路面でも安心感があり、旅行やフェスなど長時間歩く日とも相性がいい。
見た目はホーソンよりアウトドア寄りだが、そのぶん“天気を気にせず歩ける感覚”はかなり強め。
●レビューで人気の理由
クッション感があり歩きやすい
滑りにくく安心感がある
長時間歩きやすい
雨の日用の靴は、防水性能だけで選ぶと“結局あまり履かなくなる”ことも多い。普段の服装になじみやすく、街でも自然に履きたいならホーソンレイン。歩きやすさや安定感を重視するならセイバーが選びやすそうだ。
どちらも“雨の日でも気にせず履ける”安心感がありながら、方向性はかなり違う2足。自分がよく履くシーンに合わせて選ぶと、出番の多い1足になりそうだ。
【写真】ホーソンとセイバー、雨の日でも気にせず履きやすいのはどっち？
今回は、街向けで合わせやすい「ホーソンレイン」と、歩きやすさにも強い「セイバー」を比較。雨の日でも気にせず履きやすいのはどっちなのか、使用シーン別に整理する。
まず気軽に履きやすいのが、ホーソンレイン ロウ アドバンス スリー オムニテック。防水シューズながら見た目はかなりスニーカー寄りで、普段の服装にも合わせやすい。“アウトドア感が強すぎない”ので、通勤や街歩き用として選ぶ人も多い。
急な雨予報の日でも、「これならそのまま出かけやすい」と思えるバランス感も魅力。
●レビューで人気の理由
防水なのに普段使いしやすい
コーデに合わせやすい
雨の日でも気軽に履きやすい
■雨の日でも歩きやすさ重視なら「セイバー」
一方で、歩きやすさや安定感を重視するなら、セイバー ファイブ ロウ アウトドライ。トレッキングシューズ寄りの作りで、グリップ感やクッション性を重視したモデル。濡れた路面でも安心感があり、旅行やフェスなど長時間歩く日とも相性がいい。
見た目はホーソンよりアウトドア寄りだが、そのぶん“天気を気にせず歩ける感覚”はかなり強め。
●レビューで人気の理由
クッション感があり歩きやすい
滑りにくく安心感がある
長時間歩きやすい
雨の日用の靴は、防水性能だけで選ぶと“結局あまり履かなくなる”ことも多い。普段の服装になじみやすく、街でも自然に履きたいならホーソンレイン。歩きやすさや安定感を重視するならセイバーが選びやすそうだ。
どちらも“雨の日でも気にせず履ける”安心感がありながら、方向性はかなり違う2足。自分がよく履くシーンに合わせて選ぶと、出番の多い1足になりそうだ。