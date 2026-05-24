日本の化粧品がパリなどの欧州で注目を集めている。

品質や使い心地の良さなどが評価されているという。化粧品会社や国は「Ｊビューティー」と銘打ち、海外展開のさらなる拡大を目指している。（梶彩夏）

百貨店に進出し通販サイトも

パリ市内にある老舗百貨店「サマリテーヌ」の化粧品売り場に昨年１２月、日本の化粧品や美顔器などを扱う常設店「ジャパニーズ ビューティー マーケット」が開業した。３月上旬に店を訪ねると、若い女性たちがシートマスクや化粧水などを品定めしていた。パリに住む飲食店従業員の女性（２１）は「日本の化粧品は研究されていて、肌にやさしいイメージがある。興味があって初めて来店しました」と声を弾ませていた。

同店代表の須山佳子さんによると、パリでは日本の化粧品の技術力への信頼が厚く、日本へ旅行した人たちが興味を持って来店することもあるという。同店では日本のドラッグストアで扱っているような低価格帯の商品を中心に取りそろえていく予定で、「日本の化粧品との出会いの場にしていきたい」と意気込む。

同店でも人気のアイライナー「ラブ・ライナー」は、２０２４年からフランスでの展開を始めた。筆職人の技を生かした「メイド・イン・ジャパン」であることや、ウォータープルーフなのにお湯で簡単に落とせることが評価され、着実に売り上げを伸ばしているという。

４月からはパッケージも欧州用に変更した。現在、欧州ではフランス国内のみで販売しているが、来月からドイツやオランダにも進出する。製造販売を手がける化粧品会社「エム・エス・エイチ」社長の藤田智美さんは「主力商品からまずは参入した。想像以上にニーズがあった」と手応えを感じている。

大手化粧品メーカーも欧州市場への展開に力を入れる。花王のブランド「センサイ」は、パリ市内の百貨店「ル・ボン・マルシェ」にフランスを代表するラグジュアリーブランドと並んで約３０平方メートルの専門店を開いている。最も人気があるのは基礎化粧品だ。日本では一般的な、メイク落としの後に洗顔し化粧水をつけるという手順が新鮮に受け止められており、この流れを体験してもらうことを大切にしている。同店のステファニー・フォンテーヌさんは「実際に使ってもらうことで、ブランドの高い技術力を実感してもらっている」と話す。

１２年から欧州に本格参入し、「コスメデコルテ」や「雪肌精」を展開してきたコーセーは、昨年４月、フランス向けに自社運営のオンライン通販サイトを開設した。商品を手にとって試せる体験会も企画するなどして力を入れている。欧州事業を担当する村田佳央賀さんは「自社運営をすることで消費者に直接、ブランドの歴史や大切にしていることを伝えたい」と話す。

アジア圏中心から欧州へ

化粧品の輸出に詳しい埼玉大教授の井原基さんによると、欧州で日本の化粧品が注目を集めている背景には、韓国化粧品の市場への浸透があるという。「韓国化粧品を通してアジアの化粧文化が欧州でも受け入れられている。日本ブランドの魅力や独自性を伝えることができれば、好機だ」と訴える。

日本の化粧品メーカーはこれまで、文化や気候が似ているアジア圏を中心に輸出を拡大してきた。日本化粧品工業会（東京）によると、輸出額は１５年から急増し、１６年に輸入額を超えたが、コロナ禍で２２年から減少に転じ、２４年時点で回復していない。経済産業省は昨年１２月から、日本の化粧品を「Ｊビューティー」と銘打ち、輸出や海外展開の拡大に向けた検討を始めた。

井原さんは「化粧品に関する規制は国によって様々で、新たな海外市場に分け入るには国や業界団体の支援も重要だ。Ｊビューティーが持つ品質や使い心地の良さなどを一丸となって発信していく必要もある」と話す。