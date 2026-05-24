アイルランドを本拠地に、世界的な規模で競走馬事業を展開するクールモアスタッドが、24日の京都4R・3歳未勝利（芝2000メートル）でJRA初勝利を飾った。経営者のジョン・マグニア氏の妻であるスーザン・マグニア氏の名義で、JRAの馬主免許を取得。「水色、茶十字襷」の勝負服の1番人気スノースケープ（牝＝中内田、父フランケル）が4馬身差圧勝を飾った。

3番手で折り合いをつけ、4角手前から抜群の手応えで先頭に並びかけると、力強く伸びて突き放した。

中内田師は「2戦目でテンションをうまくコントロールして、競馬の内容もジョッキー（川田）がうまく誘導して勝ちに導いてくれました」と回顧。

「馬主さまにとって、初めての日本での勝利ということで良かったですし、今後、日本の競馬にもっと興味を持っていただければうれしく思います。これで競馬界が盛り上がって、さらなる発展につながればと思います」と喜びを口にした。

▽クールモアスタッド ジョン・マグニア氏が経営し、アイルランドを本拠地に世界中で活動する競走馬のオーナーブリーダー。米国、オーストラリアにも牧場を構え、数多くの活躍馬を出している。かつてはサドラーズウェルズ、デインヒルといった名種牡馬をけい養した。