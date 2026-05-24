元AKB48山田菜々美、第2子出産報告「自然分娩で3686gの大きなレディーです」娘＆4歳長男の2ショットも公開
【モデルプレス＝2026/05/24】元AKB48チーム8の山田菜々美（27）が5月24日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを報告した。
【写真】27歳元AKB「少しずつお兄ちゃんになってくれるかな？」0歳娘と触れ合う4歳長男の姿
山田は「私ごとではありますが無事、娘が産まれました」と第2子となる女児の出産を発表。「息子の時と同様、自然分娩で3686gの大きなレディーです」と伝えた。
「安産で3時間ほどで産まれたので初めての立会いもギリギリ間に合い面会もあったりと、今回は賑やかなお産と入院生活になりました」と夫も立ち合ったことを報告。「息子はヤキモチを妬きながらも妹に触れることも増えて 時間はかかると思うけど少しずつお兄ちゃんになってくれるかな？」と4歳になった長男の様子も明かした。
最後には「気持ちに余裕がなくなる時もありますが、4人と1匹、家族みんなで支え合いながら過ごしていきたいと思います」と記し「ママがんばるぅ」と結んだ。投稿では、生まれたばかりの娘の手元や妹を可愛がる長男の姿が収められている。
山田は1999年2月9日生まれ、兵庫県出身。2014年、チーム8の兵庫県代表としてグループに加入し、2016年に44thシングル「翼はいらない」で初の選抜入り。2019年6月にグループから卒業した。2021年11月に結婚と妊娠を発表し、2022年4月に第1子男児の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元AKB「少しずつお兄ちゃんになってくれるかな？」0歳娘と触れ合う4歳長男の姿
◆山田菜々美、第2子女児の出産報告
山田は「私ごとではありますが無事、娘が産まれました」と第2子となる女児の出産を発表。「息子の時と同様、自然分娩で3686gの大きなレディーです」と伝えた。
「安産で3時間ほどで産まれたので初めての立会いもギリギリ間に合い面会もあったりと、今回は賑やかなお産と入院生活になりました」と夫も立ち合ったことを報告。「息子はヤキモチを妬きながらも妹に触れることも増えて 時間はかかると思うけど少しずつお兄ちゃんになってくれるかな？」と4歳になった長男の様子も明かした。
◆山田菜々美、2019年にAKB48卒業
山田は1999年2月9日生まれ、兵庫県出身。2014年、チーム8の兵庫県代表としてグループに加入し、2016年に44thシングル「翼はいらない」で初の選抜入り。2019年6月にグループから卒業した。2021年11月に結婚と妊娠を発表し、2022年4月に第1子男児の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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