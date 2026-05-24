俳優の鈴木秀脩（ひではる）が２４日、都内で写真集「旅」（ワニブックス刊、税込み３５２０円）の発売を記念したイベントを行った。

２月までテレビ朝日系特撮シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演した。終了してから３か月ほどが経ち、今の思いを「喪失感はさほどない。一生、自分の軸になるもの。学んだこととか思い出とかを残しながら、新しい鈴木秀脩として切り替えていこうという感じ」と語った。

ヒーローとして１年半。変化を問われると「一番最初はただの学生。自信はつけさせてもらったかな。元スーパーアイドル（の設定で）恥ずかしいセリフもあって、動じないハートは身についたんじゃないかな」とはにかんだ。家族からのねぎらいの言葉があったことも明かし「ひと回り大きくなれたかな」と喜んだ。

今後も俳優として活動を続ける上で「色々なものに挑戦したい」とさらなる成長を誓う。やってみたい役には「今回ヒーローだったから悪役に挑戦したい。さわやかな学生役とか、今しかできないフレッシュな役もできたら」と意欲。憧れの存在には山田裕貴、鈴木亮平の名を挙げ「いつか共演できたらいいな」と声を弾ませていた。