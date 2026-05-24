◆米大リーグ ブルワーズ３―１１ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、５回４安打３失点と好投で３勝目（３敗）を挙げた。メジャー移籍後では初の連勝。球数８７球で４三振を奪った。最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）を計測。防御率は試合前の５・０９から４・９３となった。

前日２３日（同２４日）にはブ軍の怪物右腕、Ｊ・ミジオロウスキー投手（２４）から声をかけられ、談笑する場面もあるなどリラックスした様子だった朗希。試合後にその時のことについて聞かれると「僕はそんなにしゃべってなくて、ウィルさん（大谷の通訳なども務めるアイアトン氏）がほとんどしゃべってたんですけど、年も近くて素晴らしい投手ですし、早く追いついていけるように頑張りたいです」と力を込めた。

レギュラーシーズン（ＲＳ）では初のブルワーズ戦。初回はわずか６球で先制を許すなど、３５球を要して３失点という苦しい投球だった。１番チョウリオ、２番チュラングに連続二塁打を浴びて１点を失い、３番ボーンは力ないゴロに打ち取ったが、自ら処理した朗希が一塁悪送球。二塁走者が生還し、自身の手痛いミスで２点目を失った。さらにはフリリックにも中前適時打を許した。

しかし、２回以降は立ち直った。２回２死一、二塁でボーンを右飛に仕留めると、３回、そして味方がＴ・ヘルナンデスの３ランなどで逆転した直後の４回も３者凡退と安定していた。５回は先頭のチョウリオをスプリットで空振り三振。続くチュラングは直球で空振り三振。ボーンにはこの日最速９９・５マイル直球などで追い込み、最後は二ゴロに打ち取って１０者連続アウトとした。この日はラッシングではなく、正捕手スミスとのバッテリーだが、尻上がりの内容だった。

前回１７日（同１８日）の敵地・エンゼルス戦ではＭＬＢ移籍後最長の７回を投げて４安打１失点。同最多となる８奪三振で２勝目を挙げていた。１年目の昨季はポストシーズンでリリーフとして躍動し、先発再転向した今季。序盤は不本意な投球が続いたが、徐々に本来の姿に近づいてきた。

また、佐々木の後を受けたリリーフ陣は６回以降の４イニングを４人で無失点リレー。１９０１年以降では９８年４月１７〜２７日（同１８〜２８日）に記録した３３イニング連続無失点を２８年ぶりに更新し、球団新記録の３６回連続無失点とした。チームは２４年から続いたＲＳのブルワーズ戦の連敗を「９」で止めた。