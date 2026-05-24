木村文乃「この度、第二子が誕生しました」さらりと報告 手作り料理のにぎやか食卓写真とともに
俳優・木村文乃（38）が24日、自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。
【写真】かわいらしい手もチラリ！食パン×みそ汁が並ぶ“和洋折衷”ごはん披露の木村文乃
木村は「今日のごはんでした」と、「ぶたじゃが」「焼きサケ」などがずらりと並んだ食卓の写真を公開。さらに「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と伝えた。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。映画『アダン』のヒロインオーディションで応募者約3000人の中から選ばれ、俳優デビュー。ドラマや映画などに多数出演してきた。
プライベートでは、2023年3月に一般男性との再婚を発表し、同年7月に第1子を出産している。
【写真】かわいらしい手もチラリ！食パン×みそ汁が並ぶ“和洋折衷”ごはん披露の木村文乃
木村は「今日のごはんでした」と、「ぶたじゃが」「焼きサケ」などがずらりと並んだ食卓の写真を公開。さらに「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と伝えた。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。映画『アダン』のヒロインオーディションで応募者約3000人の中から選ばれ、俳優デビュー。ドラマや映画などに多数出演してきた。
プライベートでは、2023年3月に一般男性との再婚を発表し、同年7月に第1子を出産している。