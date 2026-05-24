女優佐々木希（38）が23日、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。女優仲間でプライベートでも親交の深い夏菜（37）から明かされたエピソードについて、反省の態度を示した。

佐々木の演技の話題になり、MC加藤浩次が「今回、お芝居のお友達たちに、佐々木希さんという方はどういう方なんだというのを聞いてきてるんですよね」と事情を説明した。佐々木は「えっ、ちょっとぉ〜」と驚いた。アシスタントのTBS宇賀神メグアナが「まずプライベートのお付きあいもある夏菜さんから」と告げてメッセージを読みあげた。

宇賀神アナは代読で「希は世間のイメージとは裏腹に実はとっても『自由すぎる素顔』を持っています。以前、家族ぐるみで遊びに行く際、前日にLINEで『明日、お弁当作る？』と確認すると、希が『うーん、まぁ、適当に作るかな』『ソーセージ詰めるだけ』なんて言うので、私も重い腰を上げて、当日の朝からがっつりお弁当を作っていました」などとの言葉を聞いて、佐々木は思い出したように「そうだぁ〜」とつぶやいた。

その後、夏菜のメッセージでは、佐々木が「弁当やめた（笑）のちほー」とLINEを送ってきたと伝えて「ちゃかり私のお弁当まで狙ってきました」と紹介された。さらに「あっけらかんとして甘えてくるマイペースさ…自由すぎます」と佐々木の人物像も書いてきていた。

佐々木はこの言葉を聞いて「本当にすみません」と小声で誤り「それは性格悪い」と自分のしでかしたことを評していた。

黙って聞いていた加藤は「夏菜さんはね、面白く言ってくれてますけれども、結構イラッときてますよ」と話した。佐々木は自分の行動に対して「これは性格悪い、絶対に…言うたのに…作ろうかなって、言って…みんなに怒られました。『それはないでしょ』って。あー、やっちゃった、と思って」と猛省していた。

佐々木は2018年4月、NHKのドラマ「デイジー・ラック」の主役で、夏菜は幼なじみの友人役で共演した。