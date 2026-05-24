俳優鈴木秀脩（22）が24日、都内で行われた1st写真集「旅」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。

2月に放送を終えた、テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ50周年作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演。「終わってみるとこの1年半はだいぶ濃かった」と振り返った。

それでも「喪失感はさほどない感じ」とし、「自分の俳優人生の軸になっていくと思うけど、新たな1歩として切り替えることができている。引きずり過ぎず新しい鈴木秀脩としてやっていこうと思っています」と前向きな姿勢を示した。

同作の出演当初は「本当にただの学生だった」と振り返り、「この1年半で自信がついた。役柄が元スーパーアイドルだったので、恥ずかしいセリフともあったけど、そこで動じないハートが身についた」と胸を張った。

また、同作の撮影中、「撮影所の近くで声をこけてくれた子どもたちからエネルギーをもらった」と続けた。

目標とする俳優として2人の名を挙げた。1人は山田裕貴（35）。「戦隊ブルーで活躍されていて、そこが憧れのひとつでもある」。もう1人は鈴木亮平（43）。「役に対する姿勢に学ぶところがたくさんあると思っているので、いつか共演したいと思っています」と目を輝かせた。

今後は「いろんなものに挑戦したい」とした。「今回ヒーローだったけど悪役もやってみたいし、さわやかな学生役。今でしか出せないフレッシュな役もやってみたい」と意気込んだ。