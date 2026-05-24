介護医療院とは？費用の内訳と助成制度、ほかの公的施設との費用負担の差を解説

介護医療院は、長期にわたって療養が必要な要介護者に対して、介護と医療をあわせて提供する介護保険施設です。高齢化が進むなかで、医療的ケアを受けながら生活の場も必要とする方が増えており、介護医療院はそうしたニーズに対応する施設として位置付けられています。一方で、介護医療院という名称は聞いたことがあっても、どのような施設なのか、ほかの介護施設と何が違うのか、どのくらい費用がかかるのか、よくわからないと感じる方も少なくありません。この記事では、介護医療院の制度がつくられた背景や特徴、費用の内訳、入居条件、費用負担を軽減する制度までを整理し、介護医療院の全体像がわかるように解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

介護医療院とは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

介護医療院は、長期にわたって療養が必要な要介護者を対象に、介護とあわせて必要な医療を提供する介護保険施設です。単に医療を受ける場所ではなく、日常生活の支援を受けながら長く生活する場としての役割も持っており、介護と医療の両方が必要な方を支える施設として位置付けられています。高齢化が進むなかで、慢性的な医療ニーズを抱えつつ生活の場も必要とする方が増えていることを背景に整備が進められてきました。ここでは、介護医療院制度が創設された背景、制度の特徴、施設の種類について解説します。

介護医療院制度が創設された背景

介護医療院制度は、慢性期の医療ニーズを持つ要介護状態にある高齢の方に対して、より適した療養と生活の場を整える必要性から創設されました。従来の介護保険施設では、日常的な医療処置や看取りを必要とする方、容体が急変するリスクを抱える方のニーズに十分対応しきれない面がありました。そのため、経管栄養や喀痰吸引などの日常的な医療処置に対応しつつ、長期療養生活にふさわしい生活環境を備えた新たな施設類型が必要とされました。

また、制度創設の背景には、介護療養病床の転換という流れもあります。療養病床の再編が進むなかで、医療と介護の両方を必要とする利用者の受け皿として、新たな選択肢が求められました。こうした経緯を踏まえ、介護医療院は2018年4月に創設され、医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設として位置付けられています。

参照：『介護医療院とは？』（厚生労働省）

介護医療院制度の特徴

介護医療院の大きな特徴は、医療と介護の両方を一体的に提供することにあります。介護医療院は、長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行う施設です。つまり、介護だけでも医療だけでも支えきれない方に対して、生活の場としての機能を持ちながら必要な支援を提供する施設です。

さらに、介護医療院では、利用者の尊厳や生活の質にも配慮した環境整備が重視されています。特に、長期療養生活にふさわしい環境、プライバシーへの配慮、家族や地域との交流が可能な場であることを重視しており、単なる医療施設ではなく生活施設としての性格もあります。看取りへの対応も重要な役割のひとつであり、人生の最終段階まで見据えた支援が行われる点も特徴です。

介護医療院の種類

介護医療院には、Ⅰ型とⅡ型の2種類があります。Ⅰ型は主として介護療養病床の機能強化型を参考にした類型で、より手厚い医療提供体制を備えています。一方、Ⅱ型は介護老人保健施設を参考にした類型で、Ⅰ型に比べると医療提供体制はやや軽く、介護と生活支援の比重が相対的に大きい類型です。

どちらも介護医療院として、長期療養が必要な要介護者を支える役割を持っていますが、必要とされる医療の程度や施設の人員配置、機能には違いがあります。そのため、介護医療院を検討する際には、名称だけでなく、どの程度の医療的ケアに対応しているのかを確認することが大切です。

介護医療院の入居・生活にかかる費用の内訳

介護医療院を利用する際には、どのような費用がかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。介護医療院は介護保険施設であるため、有料老人ホームのような費用構造とは異なり、介護保険サービスとしての自己負担に加えて、居住費や食費、日常生活にかかる費用などを支払う仕組みになっています。費用は一律ではなく、要介護度、所得区分、居室の種類、加算の有無などによって変わります。ここでは、入居一時金と毎月かかる費用に分けて解説します。

入居一時金

介護医療院は介護保険施設であり、利用時に支払う費用の中心は月ごとの利用料です。一般的な民間施設でみられるような高額の入居一時金を前提とする仕組みではなく、施設サービス費、居住費、食費、日常生活費などを組み合わせて負担します。公的な介護保険施設として利用料が設定されているため、費用面では民間の入居一時金方式とは考え方が異なる施設です。

ただし、契約時に必要となる細かな実費や、施設ごとの運用による預かり金などが発生することはありうるため、契約前には最初にまとめて支払う費用があるか、その費用が返還対象になるかを確認しておくことが大切です。

毎月かかる費用

毎月かかる費用の中心になるのは、介護保険の施設サービス費の自己負担分です。自己負担割合は原則1割で、一定以上の所得がある場合は2割または3割です。これに加えて、居住費、食費、日常生活費の負担が必要です。

さらに、施設の形態、居室の種類、職員配置、提供される医療や介護の内容によっては加算がつくことがあり、実際の月額負担は個別に変わります。おむつ代や理美容代、日用品費などが別途必要になる場合もあるため、月額費用を見る際には、基本料金だけでなく、どこまでが定額で、どこからが別料金なのかを確認しておくことが大切です。所得が低い方には、居住費や食費の負担軽減制度が適用される場合もあります。

介護医療院とほかの介護施設との費用の差

介護医療院の費用を考えるときは、民間の高齢者施設のように入居一時金を含めて比較するのではなく、介護保険施設として毎月かかる利用料を中心に見ることが大切です。介護医療院では、介護保険サービス費の自己負担分に加えて、居住費、食費、日常生活費などがかかります。自己負担割合は原則1割で、一定以上の所得がある場合は2割または3割です。

ほかの介護保険施設と比べた場合、介護医療院は医療的ケアに対応する体制を備えているため、単純に最も安い施設とはいえません。実際の負担額は、要介護度、居室の種類、職員配置、加算の有無などによって変わります。特別養護老人ホームは費用を抑えやすい施設として選ばれることが多く、介護老人保健施設や介護医療院は、医療やリハビリ、療養上の管理の内容によって費用構成が変わりやすい施設です。

また、民間施設である有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、入居一時金や生活支援費、外部サービス利用料などが別にかかる場合があります。これに対して介護医療院は、介護保険施設としての枠組みのなかで費用が構成されるため、費用の見方そのものが異なります。比較するときは、月額の総額だけでなく、どこまでの医療・介護が施設内で対応できるのかまで含めて確認することが大切です。

介護医療院の入居条件

介護医療院は、介護保険施設として利用する施設であるため、年齢だけで入居できるわけではありません。介護保険の被保険者であり、要介護認定を受けたうえで、長期療養や医療的ケアを含む支援が必要な状態であることが前提です。ここでは、40歳以上65歳未満の場合と、65歳以上の場合に分けて入居条件を解説します。

40歳以上65歳未満の場合

40歳以上65歳未満の方が介護医療院を利用できるのは、医療保険に加入している第2号被保険者であり、特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合です。40歳から64歳までであれば誰でも利用できるわけではなく、加齢に伴う疾病によって介護が必要になった場合に限って、介護保険サービスの対象です。

この特定疾病には、末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患などが含まれます。こうした疾病が原因で要介護状態となり、長期療養や介護、医療的管理が必要と判断された場合に、介護医療院への入居を検討します。

65歳以上の場合

65歳以上の方は第1号被保険者にあたり、原因を問わず要介護認定を受けていれば、介護保険サービスの対象です。そのため、介護医療院への入居を検討する際も、まず要介護認定を受けていることが前提です。年齢だけで自動的に入居できるわけではなく、要介護状態にあることが必要です。

そのうえで、介護医療院は長期にわたり療養が必要な要介護者を対象とする施設であり、介護だけでなく、看護や必要な医療、日常生活上の世話を受けながら生活する場として利用されます。

介護医療院にかかる費用負担を軽減する制度

介護医療院では、介護保険サービス費の自己負担分に加えて、食費や居住費などもかかるため、利用期間が長くなるほど費用負担が気になりやすくなります。こうした負担を軽減するために、介護保険や税制にはいくつかの仕組みが設けられています。対象となる制度は、所得や世帯の状況、支払った費用の内容によって異なります。ここでは、介護医療院を利用する際に知っておきたい主な軽減制度について解説します。

負担限度額認定証

負担限度額認定証は、介護保険施設を利用した際の食費や居住費の負担を軽減するための制度です。介護医療院も対象に含まれており、一定の所得や資産の要件を満たす場合には、基準費用額と負担限度額との差額が介護保険から給付されます。対象となるのは利用者負担第1段階から第3段階②までで、申請先は市区町村です。

介護医療院の費用を考えるとき、施設サービス費の自己負担分だけでなく、食費や居住費の負担も大きくなりやすいため、この制度が使えるかどうかで毎月の負担額が変わることがあります。なお、2026年8月1日からは、負担限度額認定証の様式見直しが予定されており、多床室の区分もより細かく扱われます。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額が上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。介護医療院でも、介護保険の施設サービス費の自己負担が高額になったときに対象です。毎月の上限額は所得区分などによって異なり、同じ月に利用した介護サービスの自己負担額を合算して判定します。

ただし、食費、居住費、日常生活費などは原則としてこの制度の対象外です。介護医療院の利用では、施設サービス費の自己負担と生活費部分が混在しやすいため、どこまでが高額介護サービス費の対象になるのかを区別して確認しておくことが大切です。

高額医療・高額介助合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方の自己負担が1年間で高額になった場合に、合算後の負担を軽減する制度です。計算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、同じ医療保険の世帯内で医療と介護の自己負担額を合算し、年額の限度額を超えた分が支給されます。

介護医療院では、介護保険サービスに加えて医療保険の負担が生じる場面もあるため、医療と介護の両方に費用がかかっている世帯では、この制度が役立つことがあります。毎月ごとの高額介護サービス費とは別の仕組みなので、年間を通じて負担が大きかった場合に利用を検討する制度です。

医療費控除

介護医療院で支払った費用のうち、一定の金額は医療費控除の対象です。国税庁の取扱いでは、介護医療院については、施設サービスの対価として支払った自己負担額のうち、介護費、食費、居住費に係る金額が医療費控除の対象です。一方、日常生活費や特別なサービス費用は対象外です。

また、高額介護サービス費などで払い戻しを受けた金額がある場合には、その分を差し引いて医療費控除を計算する必要があります。確定申告を行う際には、領収書や介護サービス費の通知書などを保管し、どの費用が控除対象になるかを整理しておくことが大切です。

まとめ

介護医療院は、長期療養が必要な要介護者に対して、介護と必要な医療を一体的に提供する施設です。介護だけでなく、日常的な医療処置や看取りにも対応しやすいことが特徴で、生活の場としての機能も重視されています。費用は介護保険サービス費の自己負担分に加えて、居住費、食費、日常生活費などがかかり、要介護度や所得区分、居室の種類によって負担額は変わります。また、40歳以上65歳未満では特定疾病による要介護認定が必要であり、65歳以上では要介護認定を受けていることが入居の前提です。さらに、負担限度額認定証や高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度、医療費控除などを活用することで、費用負担を軽減できる場合もあります。介護医療院を検討する際は、必要な医療や介護の内容、費用、利用できる制度をあわせて確認し、本人の状態に合った選択につなげることが大切です。

参考文献

『介護医療院とは？』（厚生労働省）

『介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯』（厚生労働省）

『どんなサービスがあるの？ - 介護医療院』（厚生労働省）

『サービスにかかる利用料』（厚生労働省）

『介護保険最新情報』（厚生労働省）