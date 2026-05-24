開催：2026.5.24

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 7 - 6 [カージナルス]

MLBの試合が24日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとカージナルスが対戦した。

レッズの先発投手はチェース・ペティ、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。

2回表、6番 マシン・ウィン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでカージナルス得点 CIN 0-1 STL

5回裏、2番 エリー・デラクルス 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 3-1 STL、5番 ネート・ロー 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 5-1 STL

6回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 7球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカージナルス得点 CIN 5-4 STL

6回裏、9番 ダン・マイヤーズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 6-4 STL

9回表、8番 ホセ・フェルミン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 CIN 6-5 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 CIN 6-6 STL

11回裏、1番 ブレーク・ダン 2球目を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレッズ得点 CIN 7-6 STL

試合は7対6でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのピアース・ジョンソンで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はカージナルスのライリー・オブライエンで、ここまで3勝2敗13S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 11:46:17 更新