人気コスプレイヤーえなこが24日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーヘアでのド派手衣装姿を公開した。

「『Crunchyroll Anime Awards 2026』最優秀新シリーズ賞のプレゼンターを務めさせていただきました！」と、23日に都内で開催されたアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」でプレゼンターを務めたことを報告。

アワードでのブルーヘアのド派手な衣装姿の写真をアップし「世界中のアニメファンの熱気に包まれながら、素晴らしい作品やクリエイターの皆さまと同じ空間にいることができて光栄です…改めて、アニメ文化の持つパワーを感じた一日でした」とつづった。

クランチロール・アニメアワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll,LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。

この投稿にフォロワーらからは「世界のえなこって感じがして凄い」「カワイイ」「すっげぇ輝いてたよ〜」「最高です〜」「豪華絢爛で美しい」などの声が寄せられている。

えなこは、コスプレイヤーのほか、タレント、歌手、女優、声優、YouTuberなど多岐にわたって活躍。2020年4月には、内閣府に「クールジャパン」のアンバサダーに任命されている。公式プロフィルは、身長1メートル54、スリーサイズはB86・W59・H85。血液型A。趣味はコスプレ、カラオケ、アニメ観賞、音ゲー。