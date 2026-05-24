小さなボールを咥えてきた猫。飼い主さんと遊びたくて鳴いてアピールを始めたそうで...？あまりにも熱心に遊びに誘う猫の様子が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回表示を突破し、「かわいい」「何か一生懸命にお話してますﾈ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『喋りすぎｗｗ』おもちゃを持ってきた猫が『鳴いてアピール』し始めた結果…まさかの光景】

遊びのお誘い

Xアカウント「ハチワレ兄妹 いなりとおそば」に投稿されたのは、猫の『おそば』ちゃん。おそばちゃんは小さなボールを咥えて持ってきたそう。

きっと遊んでほしかったのでしょう。ボールを咥えたまま、小さな声で鳴いてアピールを始めたといいます。ボールを咥えたまま、おそばちゃんは何度も鳴いてアピールしてきたとのこと。まるで飼い主さんに話しかけているかのようだったとか。

そして飼い主さんへのアピールは、ますます激しくなったそう。ボールを床に置き、さらに何度も鳴いたとか。あまりにも一生懸命に鳴くので、遊びがいかに楽しいかを飼い主さんに説得しているのではないかと思うほどでした。飼い主さんも「1分間スピーチ？」と思ってしまうほどだったそう。

それもそのはず。わずか40秒ほどの動画で20回以上も鳴いていたおそばちゃん。よほど一緒に遊びたかったのでしょうね。ですが、その後鳴くのをやめて毛づくろいを始めてしまったといいます。たくさんおしゃべりしたので、休憩も必要だったのでしょう。

止まらないおしゃべり

たくさん鳴いてアピールしていたおそばちゃんを見た方たちから「かわいいですね～」「オモチャ咥えたまま上手におしゃべりして可愛すぎる」などの声が寄せられていました。

鳴いている姿が、本当におしゃべりしているかのようだったおそばちゃん。止まらないおしゃべりが可愛いとXユーザーから大好評でした。

Xアカウント「ハチワレ兄妹 いなりとおそば」では、おそばちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。きっと今日はボールで飼い主さんと遊んでいることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「ハチワレ兄妹 いなりとおそば」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。