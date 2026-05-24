大きな犬の前に、小さな猫がゆっくりと近づいていって…？微笑ましいやり取りが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は4101万回を超え「甘え方が反則的に可愛いすぎる」「犬と猫のコミュニケーションの違いが…ちょっぴり切ないですね」「最初の手舐めてるの見て急いで降りていくとこ可愛すぎてやばい」といったコメントが集まっています。

【動画：『犬に育てられた猫』→犬が毛づくろいをしていると…『尊すぎる光景』】

種族を超えた親子愛

YouTubeアカウント「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、種族を超えた微笑ましい瞬間です。犬の「はっちゃん」の背中に乗っているのは猫の「じゅんちゃん」です。実は、じゅんちゃんははっちゃんに育てられたのだそう。

そんなじゅんちゃん、はっちゃんがペロペロと自分を毛づくろいしているのを真剣に見ていたといいます。すると、立ち上がり、はっちゃんの顔の前、伸ばした前足の間に座ったのだそう。これだけで、親子愛のようなものが伝わってきます。はっちゃんは自分より体の小さいじゅんちゃんに気を使っているようにも見えます。

甘えたい！

一方でじゅんちゃんは、はっちゃんに毛づくろいをしてもらいたかったようです。あくびをしたはっちゃんの舌が顔に当たると、すりっと顔を近づけていたのだそう。甘える姿が可愛いじゅんちゃんでした。

今も変わらない絆

ふたりの強い信頼関係は、現在も変わらないといいます。じゅんちゃんがソファーで休んでいるのを見つけたはっちゃんは、隣に横になり、そっと顔をじゅんちゃんにくっつける姿も見られたそうです。いつまでも仲良く過ごしてほしいですね。

動画には「ハスキーが舌引っ込めたあと、気持ちよさそうにお顔スリ…ってする猫ちゃん可愛すぎてムリ」「包容力がある犬と、気分屋で甘えん坊の猫…相性良すぎんか！なんて平和な動画なんだ」「毛繕いされた過ぎてあくびしてる舌にそっと頭擦り付けるの可愛い」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」では、はっちゃん、じゅんちゃん、同居犬のきゅうちゃん、同居猫の茶太郎くんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。