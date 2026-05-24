「老け見え」はヤダーーー！ そんな【40・50代】に激推し♡「垢抜けショートヘア」

年齢を重ねるにつれて、髪のボリュームダウンや白髪などの悩みが出てくる人も多いもの。放置すると、実年齢より上に見られてしまうことも。そんな大人世代の悩みを解消しつつ、グッと垢抜けた印象を与えてくれるのが、今回ご紹介するショートヘア。人気美容師さんたちが提案する、若々しい魅力を引き出す素敵なショートを、ぜひ次のカットの参考にしてみて。

ハイトーンで魅せるマッシュショート

トップを耳の長さに設定し、ふんわりと丸みを持たせて、襟足を刈り上げたように短くカットしたスタイルです。明るめのミルクティーカラーを採用することで、気になる白髪を自然にぼかしながら、若々しい雰囲気を引き出します。柔らかな立体感が、大人世代の髪を軽やかにボリュームアップして魅せてくれるはず。

艶めくブラウンのくびれショート

レイヤーカットによって後頭部に丸みを出したショートスタイルです。襟足をグッとタイトに引き締めることで、メリハリのあるくびれを作っています。脱白髪染めとして透き通るようなブラウンカラーで染め上げることで、光を反射する美しい艶感を引き出しています。計算されたシルエットと艶感が相まって、横顔までも美しく若々しく見せてくれそうです。

上品なひし形ショート

先ほどのスタイルよりもトップをやや長めに残すことで重心を下げ、落ち着いた雰囲気に仕上げた、ひし形シルエットのショートカット。ナチュラルなブラウンを選ぶことで、大人の女性にふさわしい上品さを演出しています。サイドの髪を耳に掛ければ顔まわりがパッと明るくなり、すっきりとした抜け感が楽しめるでしょう。

パーマで動きを出す、丸みショート

すっきりとした丸みのあるシルエットにふんわりとしたニュアンスパーマを施し、グレージュ系のくすみカラーを合わせたショートスタイル。顔まわりを耳に掛けることで、より引き締まった印象に。髪が上手くまとまらない人や、いつものショートヘアに飽きて雰囲気を変えたい人にオススメなこのスタイルは、朝の準備の時短も狙えそうです。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。