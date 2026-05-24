猫の留守番中の気持ち4つ

猫の留守番中の気持ちは、表面からは分かりにくいものです。でも、過ごし方や帰宅後の反応を見ると、その子なりの感じ方が少しずつ見えてきます。

まずは、よくある4つのパターンを見ていきましょう。

1.眠いので普通に寝ている

飼い主がいない時間を、そのまま休息の時間に使っている猫は多いです。静かな部屋で好きな寝床を移動しながら、ほとんど寝て過ごしていることも珍しくありません。

このタイプの猫にとって留守番は、特別な出来事というより「いつもの静かな時間」なのかもしれません。

2.ひとまず安心している

自分の縄張りの中で静かに過ごせること自体を、心地よく感じる猫もいます。落ち着ける寝床や隠れ場所、お気に入りの場所がしっかりあるほど、留守番は不安な時間ではないでしょう。

「誰もいない＝寂しい」とは限らず、「静かで過ごしやすい」と感じている場合もあります。

3.退屈している

刺激が少ないと、家の中を歩き回ったり、何か遊べるものを探したりする猫もいます。物を落とす、ちょっとしたいたずらが増える、部屋の中をうろうろする――こうした行動は退屈のサインとして出ることがあります。

不安というより、「暇だから何かしたい」という気持ちが強い状態と考えたほうが近いかもしれません。

4.さみしい・不安を感じている

飼い主との結びつきが強い猫や子猫、環境への慣れが十分でない猫では、留守番中に不安を感じやすいことがあります。

分離不安の傾向がある場合は、鳴き続ける、粗相をする、物を壊すなどの行動につながることも。このタイプの猫では、「ひとりでいる時間」に少しずつ慣れていけるような工夫が必要です。

帰宅後に見られやすいサイン

帰宅したときの反応にも、留守番中の気持ちが表れやすいことがあります。たとえば、走って迎えに来る、大きな声で鳴く、体をすり寄せる、逆に少しそっけなくするなど、反応の仕方はさまざまです。

こうした行動には、「うれしい」「構ってほしい」「ちょっと不満だった」など、いくつかの気持ちが混ざっていることもあります。そのため、一つの反応だけで判断するより、「普段と比べて極端ではないか」を見ることが大切です。

帰宅後に明らかに荒れている、落ち着かない、粗相が増えたといった変化があるなら、留守番中のストレスが強かった可能性も考えておきたいですね。

不安にさせないコツ

猫の留守番ストレスを減らすには、「ひとりにすること」そのものより、「どう送り出し、どう迎えるか」を整えることが大切です。少しの工夫だけでも、落ち着き方は変わりやすくなります。

留守番前に“満たしてから出る”

出かける前に短時間でも遊ぶと、気持ちがほどよく満たされやすくなります。そのあとにごはんを入れて、「遊ぶ→食べる→休む」という流れを作ると、猫は落ち着いて過ごしやすくなるでしょう。

出発前の慌ただしさを減らすことも、意外と大事なポイントです。

安心できる場所を増やす

隠れ場所、見晴らしのよい場所、寝床をいくつか用意しておくと、そのときの気分で選べるようになります。

静かな場所に休めるスペースがあると、物音や不安を感じたときにも落ち着きやすくなります。「ここなら大丈夫」と思える場所が複数あると安心しやすいです。

刺激を用意して退屈を減らす

窓辺の居場所、知育トイ、ひとり遊び向きのおもちゃなどを取り入れると、退屈しにくくなります。

ただし、誤飲しやすいものや壊れやすいものは出しっぱなしにしないよう注意が必要です。安全に遊べる範囲で刺激を用意することが大切です。

帰宅時は落ち着いて対応する

帰宅した瞬間に大げさに構うと、興奮が強まりやすい猫もいます。まずは落ち着いてから静かに声をかけて、撫でたり遊んだりするほうが安定しやすいです。

「帰宅＝大騒ぎ」ではなく、「帰ってきてもいつも通り」を意識すると、猫も安心しやすくなります。

まとめ

猫の留守番中の気持ちは、ただ寝て過ごしているだけの子もいれば、退屈や不安を感じている子もいて、本当に個体差が大きいものです。そのため、「猫はひとりが平気」と決めつけず、その子の性格や帰宅後の反応を見ながら考えることが大切です。

安心できる環境と、留守番前後の落ち着いたルーティンを整えていくと、不安はやわらぎやすくなります。愛猫が無理なく待てる形を少しずつ作っていけるとよいですね。

(獣医師監修：葛野宗)