新しい学校のリーダーズ・MIZYU、“幼馴染”ちゃんみなと2ショット「最強過ぎる！」「仲良しな2人大好き」
新しい学校のリーダーズのMIZYUが22日までにInstagramを更新。HANAのプロデューサーでも知られるちゃんみなとの2ショットを披露した。
【別カット】MIZYU＆ちゃんみな、リラックスした同級生ポーズ
MIZYUが「WE REUNITED IN LOS ANGELES」と投稿したのは、ちゃんみなとの2ショット。1枚目では、2人が凛々しい表情でポーズを決めていて、2枚目の写真では、リラックスした雰囲気でピースサインをカメラに向けている。
幼稚園の頃からの幼馴染というMIZYUとちゃんみなの2ショットに、ファンからは「最強過ぎる！」「仲良しな2人大好き」「アーティストポーズと同級生ポーズかわいい」などの声が集まっている。
引用：「新しい学校のリーダーズ・MIZYU」Instagram（＠mizyu_leaders）
【別カット】MIZYU＆ちゃんみな、リラックスした同級生ポーズ
MIZYUが「WE REUNITED IN LOS ANGELES」と投稿したのは、ちゃんみなとの2ショット。1枚目では、2人が凛々しい表情でポーズを決めていて、2枚目の写真では、リラックスした雰囲気でピースサインをカメラに向けている。
幼稚園の頃からの幼馴染というMIZYUとちゃんみなの2ショットに、ファンからは「最強過ぎる！」「仲良しな2人大好き」「アーティストポーズと同級生ポーズかわいい」などの声が集まっている。
引用：「新しい学校のリーダーズ・MIZYU」Instagram（＠mizyu_leaders）