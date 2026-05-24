（写真左から）ちゃんみな、MIZYU　※「新しい学校のリーダーズ・MIZYU」Instagram

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　新しい学校のリーダーズのMIZYUが22日までにInstagramを更新。HANAのプロデューサーでも知られるちゃんみなとの2ショットを披露した。

【別カット】MIZYU＆ちゃんみな、リラックスした同級生ポーズ

　MIZYUが「WE REUNITED IN LOS ANGELES」と投稿したのは、ちゃんみなとの2ショット。1枚目では、2人が凛々しい表情でポーズを決めていて、2枚目の写真では、リラックスした雰囲気でピースサインをカメラに向けている。

　幼稚園の頃からの幼馴染というMIZYUとちゃんみなの2ショットに、ファンからは「最強過ぎる！」「仲良しな2人大好き」「アーティストポーズと同級生ポーズかわいい」などの声が集まっている。

引用：「新しい学校のリーダーズ・MIZYU」Instagram（＠mizyu_leaders）