◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

いよいよオークスです！ 未知の距離へ挑む一戦なので血統面も考慮し、本命はラフターラインズに。５代母ローザネイからつながるバラ一族で叔母がオークス２着馬で秋華賞、エリザベス女王杯勝ち馬のスタニングローズ。近親には日本ダービー２着でジャパンＣ優勝馬のローズキングダムがおります。５戦全て上がり最速の末脚を武器に、前走のフローラＳでは追えば追うほど伸びそうな良い末脚でした。

最終追い切りは美浦・Ｗコースで併走馬を２馬身追走、６ハロン８１秒８―１１秒４秒の時計で鋭く伸びると、余力十分で半馬身先着しました。「コントロールもしやすい」とレーン騎手。２戦２勝の東京コースで持ち前の末脚を生かしてほしいです。

対抗は東京コースで変わり身がありそうなドリームコアです。桜花賞では慣れない環境での調整、距離も忙しかったように思います。直前は手応えよく併走馬に先着し、ラストは１１秒１と良い瞬発力が魅力です。

▲にはオークス馬を母に持つトリニティ。逃げる形では負けたことがなく、粘り込みもありそうです。（フリーアナウンサー）

◆田中 歩（たなか・あゆみ）茨城県出身。客室乗務員を経てフリーアナウンサー転身。現在、グリーンチャンネル「海外競馬中継」など各メディアで活躍中。美浦の田中剛調教師は実父。

【田中歩アナの印】

◎（１８）ラフターラインズ

◯（１２）ドリームコア

▲（９）トリニティ

★（１０）スターアニス

△（１６）ジュウリョクピエロ

△（８）スマートプリエール

△（１３）エンネ