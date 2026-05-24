英国の女性ジョッキーで、ＪＲＡでは２０勝して日本でもおなじみのホリー・ドイル騎手＝英国＝が、落馬で左足を負傷して戦線離脱することが５月２４日までに分かった。

２２日に英国のバース競馬場でのレースで騎乗した際、転倒。その後、Ｈドイル騎手は自身のインスタグラムに左足にギプスをつけ、笑顔でサムアップポーズをする写真を投稿。「たくさんのメッセージをありがとうございます。残念ながら昨日バースで負傷したため、しばらくの間、戦列を離れることになります。関係者の皆様にお見舞い申し上げます。必ず復帰します！」とメッセージをつづっていた。

同騎手は２４年に２７歳の若さで通算１０００勝を達成するなど、英国の一流ジョッキーとして知られる。夫のトム・マーカンド騎手と、ともに２２年から３年連続でＪＲＡで短期免許で騎乗していた。

また、夫のマーカンド騎手はレーシングＴＶの動画で「幸いなことに、足の怪我だけで深刻なものではありません。手術を受ける予定なので、彼女ができるだけ早く復帰できることを願っています」とコメントしている。