テレビ朝日系特撮シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演した俳優の鈴木秀脩（ひではる）が２４日、都内で写真集「旅」（ワニブックス刊、税込み３５２０円）の発売を記念したイベントを行った。

初の写真集が完成し「作る段階からテーマ、衣装、ロケ地を皆さんとお話ししながら決めた。思い入れがあるし、長い時間をかけたからこそのうれしさがあった」と笑顔。できばえには「１００万点」と最高評価をつけた。

発売から間もなくして重版が決定。７月にもイベントが行われるという。「重版を目標にしてきた。発売２日目で決まったのはファン、スタッフのおかげ。ありがたい気持ちでいっぱい」と感謝した。

テーマは、タイトルと同じく旅。「つい先日、ヒーロー活動を終えて、また新しいスタート。俳優として新しいことをやっていくのが、旅と重なるんじゃないかな」。お気に入りは海をバックに海岸で撮った見開きのカットで、１枚にこめた思いを「一緒についてきてくれないか。これから鈴木秀脩という役者についてきて、一緒に新しい景色見ませんか」と説明した。

ロケは地元の神奈川・横須賀と、行ったことがなかったという北海道・函館で実施。雪の降る中での撮影を望んで決めた函館は１月に行き「とにかく雪がすごくて。２日目は豪雪で、だいぶ寒かった。（すまし顔をしている写真もあるが、撮影の時は）心の中で寒ーって思っていた」と振り返った。

タイトルにちなみ、おすすめの旅スポットを聞かれると「ぜひ、横須賀に来ていただきたい」と地元をＰＲ。「僕が紹介できたら。横須賀を盛り上げていけたら」と語っていた。