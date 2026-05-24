『おそ松さん』アニメ＆実写映画＆舞台が前代未聞のコラボ…”全松集合”で6つ子の誕生日祝う
赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作としたテレビアニメ『おそ松さん』に登場する6つ子が、24日に誕生日を迎えることを記念して、アニメ、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（6月12日公開）、同日から上演される舞台『おそ松さん on STAGE〜SIX MEN'S SHOW TIME〜2nd SEASON 2』のコラボレーションが実現。”全松集合”のコラボビジュアルが公開された。
【写真】カラフル！手を振るAぇ! group＆西村拓哉
前代未聞のコラボが実現。アニメ、実写映画、舞台、それぞれの世界で活躍してきた“6つ子”たちがメディアの枠を飛び超えてまさかの大集合。全員そろっておなじみの“シェーポーズ”を決めながら、6つ子の誕生日をにぎやかに祝福する、“おそ松さん”ならではのカオスでスペシャルな1枚となっている。
さらにきょう24日に、各作品の公式SNSを6つ子が横断ジャックする企画を実施する。
テレビアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期を放送、17年10月〜18年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、20年10月〜21年3月までテレ東ほかにてテレビシリーズ第3期が放送。さらに『おそ松さん』6周年を記念して、22年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、23年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。25年7月から9月テレビアニメ『おそ松さん』第4期が放送された。25年10月6日でテレビアニメ10周年を迎え、更なる展開が期待される。
前代未聞のコラボが実現。アニメ、実写映画、舞台、それぞれの世界で活躍してきた“6つ子”たちがメディアの枠を飛び超えてまさかの大集合。全員そろっておなじみの“シェーポーズ”を決めながら、6つ子の誕生日をにぎやかに祝福する、“おそ松さん”ならではのカオスでスペシャルな1枚となっている。
さらにきょう24日に、各作品の公式SNSを6つ子が横断ジャックする企画を実施する。
テレビアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期を放送、17年10月〜18年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、20年10月〜21年3月までテレ東ほかにてテレビシリーズ第3期が放送。さらに『おそ松さん』6周年を記念して、22年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、23年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。25年7月から9月テレビアニメ『おそ松さん』第4期が放送された。25年10月6日でテレビアニメ10周年を迎え、更なる展開が期待される。