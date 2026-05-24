FA女子スーパーリーグ（WSL）の強豪・リヴァプールの練習施設に、日本のメディアとして初潜入に成功した。驚きのクラブ施設が初公開された。

【映像】初公開！リヴァプール女子のクラブ施設に入る瞬間

ABEMAが『なでしこジャパン清水梨紗 ~涙の告白~ 復活までの409日間』を公開。タレントである中川絵美里がイギリスに飛び、リヴァプールに所属するなでしこジャパンのDF清水梨紗に独占インタビューを行った。

今回訪れたのは、6年前まで男子トップチームが使用していた『AXAメルウッド・トレーニング・センター』。1959年から使用され、スティーブン・ジェラードやジェイミー・キャラガーらクラブのレジェンドたちが汗を流してきた伝統の施設だ。

しかし2020年、男子トップチームは新設された『AXAトレーニングセンター』へ移転。それに伴いメルウッドの土地の所有権は住宅供給会社へ売却されていたが、2023年6月にクラブが再び買い戻し、現在は女子チームの練習拠点として使用されている。

ゲートをくぐり中へ入ると、丁寧に手入れされた天然芝のグラウンドが広がり、クラブハウス内には広々としたウエイトルームも完備。歴史を受け継ぎながらも、最先端の環境が整えられていた。

（ABEMA／なでしこジャパン清水梨紗 ~涙の告白~ 復活までの409日間）