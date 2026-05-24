【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】難球を「ビタ止め」した神トラップ（実際の様子）

U-17日本代表が誇る16歳の神童が、別格の輝きを放った。10番を背負うMF北原槙（FC東京）が、華麗な“ビタ止め”トラップからのチャンスメイクで決定機を演出。ファンからも驚嘆の声が相次いでいる。

日本時間5月23日のAFC U17アジアカップ決勝で、U-17日本代表はU-17中国代表と対戦。前半だけで3ゴールを奪う猛攻を見せると、後半に2失点を喫したもののリードを守り切り、3−2で2大会ぶり史上最多5回目のアジア制覇を成し遂げた。

前半終了間際に驚愕の“逆足スーパーゴラッソ”を叩き込んだ北原は、後半も日本の攻撃を強力に牽引。71分には、その圧倒的なサッカーセンスでビッグチャンスを作り出す。

自陣でボールを持ったDF竹内悠三（名古屋U-18）が、前線へ鋭い縦パスを供給。少し浮いて処理の難しいボールとなったが、ハーフウェーライン手前で待ち受けた北原は、身体を上手く反転させながら左足のインサイドでボールを“ビタ止め”。間髪入れずにFW齋藤翔（横浜FCユース）へ繋ぐと、そのまま縦に走って「出せ！」と要求する。齋藤の落としを受けたMF和田武士（浦和ユース）から、絶妙なスルーパスを引き出した。

スペースに抜け出した北原は、そのままペナルティーエリアへ侵入。左足でのフィニッシュは猛然と追いかけてきた相手DFに惜しくもブロックされゴールの枠を外れたものの、一連の流れるようなチャンスメイクは、日本の10番の非凡なセンスを証明するシーンだった。

「ヨーロッパからすでにチェック入ってるだろうなぁ…」の声も

この圧巻のプレーに、SNS上のファンも大興奮。「一人でいったな」「やっぱセンスが凄いな」「さすがに別格」「北原くんうますぎて笑ってしまう」「めちゃくちゃ惜しい」と称賛のコメントが殺到した。さらに、「北原くんはヨーロッパからすでにチェック入ってるだろうなぁ…得点王だと目立つだろうし」「世界にバレちゃう…」など、海外クラブからの関心を予想する声も多く挙がった。

FC東京のアカデミーで育った北原は、2025年3月にJ1最年少出場記録を更新し（15歳7か月22日）、同年7月7日の16歳の誕生日にはプロ契約を締結。日本サッカー界の未来を担いうる逸材だ。

今大会の北原は通算6ゴールを挙げて大会得点王に輝き、さらにはMVPもダブル受賞。日本のエースとして文句なしのパフォーマンスでアジア制覇に貢献した。今年11〜12月に控えるU-17ワールドカップでも、世界を驚かせる活躍が期待される。

（ABEMA de DAZN／AFC U17アジアカップ）

