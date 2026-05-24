新しく家族になった赤ちゃんに洗礼をするわんちゃんの光景が再生回数52万回を超えてたくさんの人に癒やしを届けています。その可愛らしい洗礼の光景は投稿を見た人に笑顔を届け、1万いいねを超える反響が寄せられることに。先輩わんちゃんからの温かい洗礼が素敵だと話題になっています。

【動画：赤ちゃんが、生まれてからずっと『犬のしっぽを顔に当てられ続けた』結果→半年後…洗礼を受け入れた光景】

新しい家族を見たわんちゃんが…

TikTokアカウント『espace_nailsalon』に投稿されたのは、お家にやってきた新しい家族に洗礼をするわんちゃんの光景。ある日、わんちゃんは新しい家族をお家に迎えることになったそう。それは生まれたばかりの飼い主さんの娘ちゃん。

すると、娘ちゃんの先輩になったわんちゃんは、娘ちゃんにある『洗礼』を受けさせることに。その洗礼とは…しっぽで娘ちゃんの顔をパタパタすること！

わんちゃんは娘ちゃんのところにやってくると、しっぽの先についている毛で、赤ちゃんの顔を何度も撫で始めたとのこと。もしかしたら、小さな娘ちゃんを喜ばせるため、自分のしっぽをおもちゃにして遊んであげているのかもしれません。

ちょっと慣れてきた生後4ヶ月目

そんなわんちゃんの洗礼は、娘ちゃんが大きくなっても続けられたそう。生後4ヶ月に入った娘ちゃんのお顔の前で、いつものようにわんちゃんがしっぽをパタパタとさせていると、娘ちゃんはしっぽの動きに合わせて上手に目をつむって衝撃をガード。

どうやら娘ちゃんもわんちゃんの洗礼に慣れてきたようです。小さな娘ちゃんとわんちゃんのそんなほのぼのとした光景に、なんだかこちらまでほっこりしてしまいます。

6ヶ月目には嬉しそうなニコニコ笑顔♪

そして娘ちゃんが生後6ヶ月にもなると、わんちゃんの洗礼はふたりにとって『いつもの挨拶』になっていったそう。わんちゃんが娘ちゃんの前でしっぽを大きく振ってみせると、娘ちゃんはとても楽しそうにニコニコと笑っていたといいます。

わんちゃんもそんな娘ちゃんの反応が嬉しいのか、ずっと娘ちゃんの前で尻尾をゆらゆらと揺らしていたとのこと。娘ちゃんがお家にやってきた時から続けていたわんちゃんの『洗礼』は、わんちゃんと娘ちゃんにとっての楽しい遊びになっていったのでした。

そんな光景を、初めはなんだか可哀想だと感じていた飼い主さん。しかし、そんなふたりの『洗礼』の様子を温かく見守ってくれた結果、ふたりにとってかけがえのない大切な思い出となったのでした。

TikTokアカウント『espace_nailsalon』では、こちらの投稿の他に飼い主さんの日常の様子も投稿されていますよ。

わんちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「espace_nailsalon」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。