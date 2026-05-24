渡辺啓が、日清食品『チキンラーメン』の最新コラボCMに声優として出演していることが発表となった。

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今回のCMは、アニメ『人造昆虫カブトボーグ V×V』と『チキンラーメン』による特別タイアップ企画。渡辺はアニメ本編と同様にメインキャラクターのケンを演じ、今回のためにセリフも完全新録した。

現在公開されているタイアップCM第1弾『僕しろたまメイカーです 篇』にも渡辺演じるケンが出演しているほか、ケンが大きくフィーチャーされている第2弾『ダイレクトサイクロンネットウ 篇』では、コミカルで熱い掛け合いがフルに展開。同アニメならではの予測不能でカオスな世界観が、チキンラーメンとのコラボで完全再現されている。

なお、本CMは『チキンラーメン』のたまごの白身を美しく固めるひよこあにき型調理器具“しろたまメイカー”が抽選で当たるキャンペーンを記念して制作されたものとなっており、日清食品グループ公式YouTubeチャンネルおよびチキンラーメン ひよこちゃん公式X（旧Twitter）にて各篇が公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）