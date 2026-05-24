阿部巨人注目の「セカンド問題」　若武者をどう起用する? 　チームは3連敗中、話題の「.467」俊足、堅守も魅力

浦田は打撃でもアピールを続けている（C）産経新聞社

巨人は5月23日の阪神戦（東京ドーム）に0−3の完封負け。

阪神先発、村上頌樹の前に散発3安打に封じられ、交流戦前最後の伝統の一戦で連日の屈辱を味わっている。

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これでチーム3連敗、このままずるずるといきたくないだけに上がり目を求めたいところ。

注目となっているのはプロ2年目、浦田俊輔の打撃シーンにもある。昨年はなかなか打てずに苦しんだが、ここにきて直近5試合で15打数7安打、打率.467とシュアな打撃で存在感を示し始めた。

元々俊足、確かな守備力で知られ、開幕は「8番・セカンド」で先発。たびたび好守で投手陣を助けてもきた。