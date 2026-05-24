熊本県多良木町の のどかな田園地帯に世界のアパレルブランドから"ロゴ印刷"を頼まれる工場があります。印刷に特化した工場、「ナビック」です。

【写真を見る】世界のアパレルブランドが信頼を寄せる熊本・多良木町の印刷工場 デジタルに勝る職人の"色出し"技術と日本クオリティの神髄

ナビック 那須直人 社長「スポーツメーカーさんの商品を中心に、ワールドブランドをいくつか扱わせてもらっています」

ナビックが手がける製品は、Jリーグ、さらには日本代表のユニフォームにも使われています。

どんなものを作っているの？

那須直人 社長「こんな襟ネームですね。こういったものを九州の熊本の工場で作ってます。

作っているのは服の襟元のタグ。ブランド名やサイズ、素材や洗濯方法など、服に欠かせない情報が細かく記載されています。

タグって大事なパーツなんです

那須直人 社長「アパレルさんのブランドの考え、思いを伝える一つのパーツだというふうに考えてます。それこそブランドのイメージを伝えるカラーなんで、そこは非常に大事に考えてます」

タグの印刷面は小さく、素材も様々で、高い印刷技術が必要です。

国内有数のシェアを誇る

高度な印刷加工技術を武器に、ナビックは国内有数のシェアを誇ります。1984年に多良木町で工場を稼働し、2001年には湯前町にも工場を構えました。

ナビックの強みは色の再現性

現代のプリンターなど、デジタル印刷では表現できない色も再現する「特色印刷」が高く評価されました。それはアナログな世界。最先端のテクノロジーではなく、職人の経験が物を言います。

青は青でもいろんな青 色の調合、楽しいですよ！

ナビック 鋤崎満大さん「今から色作りをやっていきます」

インクは職人が調合します。

鋤崎満大さん「青は青でもいろんな青があってですね。それを見極めながら自分で選んで。いろんなサンプルとかですね、やっぱりそれを見て自分で判断して、この色とこの色を合わせる。そしたらこの色になるっていうのを頭に入れておくっていうのが一つと。その割合も感覚でしかないので、場数というか経験が必要かなと」

何度も確認して直す。繰り返しながらベストな色に調合。

さらに重要なのがインクの状態

鋤崎満大さん「湿度とかにも関係して、インクの硬さとかですね。文字が消えたり、柔らかくしすぎると滲んだりとかもあるので」

その日の気温や湿度でインクの硬さが変わります。生地にしっかり印刷できるよう、薬剤を使い分けて整えます。最後は手の感覚を頼りに状態を見極めます。

そして、仕上げの難しさ

仕上げで求められるのがズレを出さないこと。0.1mmのズレも許されません。

鋤崎満大さん「仕上がりで色をもう一回確認して。乾燥ユニットを通ったあとで色が変わってくるので、そこで色が違ったらまた……。やっぱり長年経験がないと難しい仕事ですけど、色作りとか結構楽しいと思います」

印刷機械はそのスタッフ専用に

多良木町で長い時間をかけて磨いてきた、色を合わせる感覚。この感覚を維持するために、印刷の機械一つ一つに担当の職人が決まっています。

ナビック 那須直人 社長「基本的にその機械の特徴がすごくそれぞれバラバラなんで、基本的にはその職人さんがそれぞれになる。その腕がやっぱり大事なんで」

メンテナンスも自ら行います。

小さなタグに詰まった職人の技術と経験

他にも洋服のプリント加工や価格情報が記載される下げ札など、様々なアパレル関連の印刷を行っています。求められるのは同じ色を同じように出し続けること。多良木町の職人の技術はベトナムにある工場にも継承されています。

那須直人 社長「ベトナムで扱ってるのは欧米向けですね。ネームとかタグっていうのを主に扱っています」

これこそが"日本クオリティ"

派手さではなくブレない仕上がりが日本クオリティです。

那須直人 社長「経験の継承、技術の継承っていうことを脈々と続けてきたっていうことしかないと思いますね。その日本クオリティですよね。品質という部分においては、日本品質を常に保っていく必要があるというふうに思ってますね。そこがやはりワールドブランドさんに認められているところなんで、そこだけはしっかりと守っていきたいというふうに思ってます」

球磨地域、町工場で培った経験と技術が世界のブランドを支えています。