俳優鈴木秀脩（22）が24日、都内で行われた1st写真集「旅」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。

2月に放送を終えた、テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ50周年作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演していた。

「テーマも、衣装も、ロケ地も、レイアウトも、長い時間をかけて話し合いながら決めてきたので、ついに完成したかという思い」と素直に喜びを示した。

タイトルの「旅」は自らしたためた。そこに込めた思いを「つい最近ヒーロー活動を終えて、ここから新しいスタートとしていろんなことをやっていくこともあって」とすると、「地元横須賀からまだ行ったことのない北海道へ行くという、意味を重ねて作った」と説明した。

函館で撮影した表紙カットを「奇跡の1枚」とした。「雪のシーンを撮りたくて」とすると、「初日は晴天だったけど、2日目は地元の方もビックリするほどの猛吹雪。目を開けるのも大変な状況だった」と振り返った。

お気に入りのカットは、地元横須賀・三浦海岸でのショット。「この写真はストーリー仕立てになっていて、このショットは回想シーンを意識して『一緒についてきてくれないか？ 一緒に新たな景色を見ないか？』というメッセージを込めています」と説明した。

そんなこだわりを詰め込んだ1冊。自己採点は100万点とした。「自分の評価が高くないと胸を張って出せない。こだわりがつまった作品なので、100万点いっちゃってもいい！」と笑顔でアピール。

実際、22日の発売からわずか2日で重版決定。「目標にしていた」というが、それでも「2日目で決まったのはファンのおかげ。ありがとうの気持ちでいっぱいです」と感謝を示した。

「最初から最後までこだわえり抜いて作った1冊で、裏切ることのない1冊です」とし、「ぜひ手に取って、感想を聞かせください」と呼びかけた。