触るとかぶれ、レタスの生育にも害

春にオレンジ色の花を咲かせる外来種「ナガミヒナゲシ」が、茨城県内で分布を広げている。

繁殖力が強く、茎や葉に毒があり、人体にも有害な影響を与える可能性もある植物だ。花が落ちた６月頃に大量の種子をまきちらすことから、各自治体が注意や駆除を呼びかけている。（吉村悠）

国立環境研究所などによると、地中海沿岸原産の一年草。高さ２０〜６０センチほどに成長して、４〜６月にポピーに似た花を咲かせる。国内では１９６０年頃に確認され、全国に広がった。県内では、つくば、日立、笠間市、境町など広い地域で確認されている。

種子の多さが特徴で、花が落ちた後、一つの果実に平均約１６００個の種ができ、１株あたり最大で１５万個の種を放出することもある。つくば市生物多様性推進室の担当者は「すでに市内の畑や民有地に広がっている。住民から駆除や注意喚起を求める声も出ている」と話す。

ナガミヒナゲシは茎や葉に毒があり、折った時に出る黄色や白の液体に触れると肌がかぶれることがある。境町では通学路に生えていることから、町教育委員会は、触らないよう児童生徒に呼びかけている。

在来植物への影響も懸念されている。他の植物の生育を妨げる物質を出すため、レタスなど影響を受けやすい作物は、小ぶりになることもあるという。境町では、ホームページで駆除を呼びかけている。つくば市や笠間市などもホームページで毒や繁殖力の強さを伝え、駆除方法を紹介している。

摘み取った実は放置しないで捨てること

植物の生態に詳しい鯉淵学園農業栄養専門学校（水戸市）の藤井義晴教授（東京農工大名誉教授）は「花が咲いたらすぐに駆除することが重要だ」と話す。

藤井教授によると、花が落ちた後のナガミヒナゲシは種がこぼれ落ちやすい構造をしている。種の大きさが１ミリ以下、重さは０・１３ミリ・グラムと軽く、風に乗ったり、車のタイヤにくっついたりして拡散する。熟した後に刈り払い機などで駆除すれば「かえってナガミヒナゲシを広げることになりかねない」という。

駆除した未成熟の実でも光合成を続けて熟し、種を放出するケースもあるといい、藤井教授は「摘み取った実は放置せず、口を縛った袋に入れて燃えるゴミとして捨ててほしい」と話している。