「大人の美」有村架純、美デコルテ際立つ肩出しドレス姿を披露！ 「色っぽいですね」「可愛いが最強」
俳優の有村架純さんは5月23日、自身のInstagramを更新。ボルドーカラーの肩出しドレス姿を披露しました。
【写真】有村架純、肩出しドレス姿を披露！
この投稿にコメントでは「めちゃくちゃ美しいです」「かわいっ！」「気品溢れる美しさです」「生まれ変わったらバジルになりたい」「可愛いが最強過ぎます」「色っぽいですね」「綺麗すぎる」「大人の美」など称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】有村架純、肩出しドレス姿を披露！
「気品溢れる美しさです」有村さんは「最近はバジルにハマってる」とつづり、1枚の写真を投稿。肩を出して美しいデコルテが際立つ、ボルドーカラーのドレス姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「めちゃくちゃ美しいです」「かわいっ！」「気品溢れる美しさです」「生まれ変わったらバジルになりたい」「可愛いが最強過ぎます」「色っぽいですね」「綺麗すぎる」「大人の美」など称賛の声が多数寄せられています。
「架純ちゃんと言えば美脚！」1月8日の投稿では、鮮やかな赤いスカートに白いパンプスを履き、美脚を披露している有村さん。LOEWE（ロエベ）のバッグを持った笑顔のショットや「カサロエベ 銀座店」の店内を物色する姿など自然体な姿も公開しています。ファンからは「いつ見ても綺麗すぎます」「足が綺麗」「可愛くて美脚」「めちゃくちゃ美脚」「架純ちゃんと言えば美脚！」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)