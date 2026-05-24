【ひらがなクイズ】さあ解いてみよう！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはサラダ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、目標を達成するために整理する要素、爽やかな食感を届けてくれるおなじみの食材、そして相手の出鼻をくじくような場面で使われる表現という、全く異なるジャンルから3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□く
れ□□
か□□かし
ヒント：コンピューターなどの処理や日常生活において割り当てられた仕事。サラダによく使われる薄緑色で水分たっぷりの葉物野菜。そして、ぶつかってくる相手の勢いを上手にはぐらかして拍子抜けさせる行為を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たす」を入れると、次のようになります。
たすく（タスク）
れたす（レタス）
かたすかし（肩透かし）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ビジネスや日常で管理する事柄から、食卓でおなじみのフレッシュな食材、さらには人間関係や勝負事での心理的な駆け引きまでを網羅しました。共通する「たす」という響きが、計画的な行動の管理から、身近な食の文化、さらに相手をいなす巧みな動きを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、目標を達成するために整理する要素、爽やかな食感を届けてくれるおなじみの食材、そして相手の出鼻をくじくような場面で使われる表現という、全く異なるジャンルから3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
れ□□
か□□かし
ヒント：コンピューターなどの処理や日常生活において割り当てられた仕事。サラダによく使われる薄緑色で水分たっぷりの葉物野菜。そして、ぶつかってくる相手の勢いを上手にはぐらかして拍子抜けさせる行為を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たす正解は「たす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たす」を入れると、次のようになります。
たすく（タスク）
れたす（レタス）
かたすかし（肩透かし）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ビジネスや日常で管理する事柄から、食卓でおなじみのフレッシュな食材、さらには人間関係や勝負事での心理的な駆け引きまでを網羅しました。共通する「たす」という響きが、計画的な行動の管理から、身近な食の文化、さらに相手をいなす巧みな動きを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)