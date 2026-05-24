■MLB ブルワーズ 3ー11 ドジャース（日本時間24日、アメリカン・ファミリー・フィールド）

ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのブルワーズ戦に今季9度目の先発登板し、5回、87球を投げて被安打4、奪三振4、四球2、失点3（自責点2）で3勝目を挙げた。試合は1回に3失点と苦しい立ち上がりも打線は4回、T.ヘルナンデス（33）に3ラン本塁打が飛び出し逆転に成功。佐々木は徐々に立て直し、2回途中から10者連続アウトにする好投を見せた。リリーフ陣も36イニング連続無失点に抑える力投でリードを守り、チームの連敗を阻止した。

佐々木の立ち上がりは先頭のJ.チューリオ（22）に初球を捉えられ、センター頭上を越える二塁打を浴びた。いきなり得点圏に走者を背負う展開となると、続くB.テュラング（26）にレフト線の適時二塁打を放たれ、先制点を許した。さらに3番・A.ボーン（28）の投ゴロを佐々木が悪送球。2点目を献上するとブルワーズ打線は止まらず。2死一、二塁と再びピンチを招いた場面ではS.フリリック（26）にセンターへの適時打を浴び、3ー0と点差を広げられた。

2回は8番・J.オティーズ（27）から始まる打線もテンポ良く2死を奪った。打順は一巡し、1番・チューリオに2打席連続となる中二塁打、2番・テュラングに四球を与え、2死一、二塁と走者を背負う。しかし3番・ボーンを右飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。

3ー0のまま3回、4番・C.イェリッチ（34）をスライダーで空振り三振に仕留めると、後続も打ち取り無失点とした。打線は直後の4回、無死二塁のチャンスからA.パヘス（25）がレフトへの適時二塁打を放ち1点を返す。さらに1死一、二塁からはT.ヘルナンデスにレフトポール直撃の3ラン本塁打が飛び出し逆転に成功。ベンチでは大谷翔平（31）がヒマワリの種で祝福した。

援護点をもらった佐々木は、中盤4回も三者凡退に抑える好投。2回以降、徐々に立て直しブルワーズ打線を無失点に抑えた。勝ち投手の権利がかかる5回は、ここまで2安打を許していた1番・チューリオ、続く2番・テュラングを連続三振に。3番・ボーンは二ゴロに打ち取り、3勝目の権利を得た佐々木。この回で降板となり、6回は2人目・Aベシア（30）がマウンドに上がり、先頭に四球を出すも無失点とした。

7回は3人目・K.ハート（27）が登板し、走者を背負いながらも得点を与えず。直後の8回にはブルワーズの3人目・DL.ホール（27）に対し、連続四球で無死一、二塁と好機を作ると、5番・W.スミス（31）がセンターへの適時打を放ち、貴重な追加点を挙げ3ー5とした。攻撃は続き4人目・J.ウッドフォード（29）に対し、T.ヘルナンデスがライトへ適時打、M.ロハス（37）がセーフティスクイズを決め、3ー7と突き放した。

8回は4人目・T.スコット（31）がマウンドに上がり安定した投球。9回にはT.ヘルナンデス、大谷らが適時打を放つなど4点を加えた。8点リードで9回はJ.ヘルナンデス（29）が試合を締めた。ドジャースは11得点の快勝で連敗を阻止、佐々木は今季3勝目となった。