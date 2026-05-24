人気レースクイーンの霧島聖子（34）が23日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートの超ミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「SUPER FORMULA Rd.4鈴鹿 決勝 KCMGは8号車、9号車ともにリタイヤという結果となりました。9号車のクラッシュが特に心配でしたが、野中選手が無事で何よりです…！天気が崩れる中、最後までKCMGを応援して下さった皆さま どうもありがとうございました」と報告。

セパレートの超ミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「明日はRd.5が開催されますので引き続き応援よろしくお願いします」と、KCMGチームへの応援を呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「Pretty」「綺麗」「かわいい」「緑ほんと似合いまくり」「素敵デス」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。