安藤サクラの登場に大反響「え？コラボ凄い」「豪華すぎる」 「I.O.I」最新曲に合わせ“貴重な”ダンスチャレンジを披露
俳優の安藤サクラ（40）が21日、10周年の節目に再び集結した「PRODUCE 101」から誕生した初代ガールズグループI.O.I（アイオーアイ）の10周年公式インスタグラムに登場。安藤の貴重な“ダンスチャレンジ”に挑戦する動画が公開された。
【動画】「え？安藤サクラやん!!!」キム・ドヨンと並んでダンスチャレンジ！貴重なコラボ
安藤は、映画『Dora』（原題）で共演したI.O.IとWeki Meki出身で韓国俳優のキム・ドヨン（26）と、5月19日にリリースされた3rdミニアルバム「I.O.I：LOOP」のタイトル曲「Suddenly」のサビの振り付け「カプチャギ」部分でコラボ。
動画では、キム・ドヨンが「カプチャギ」と言いながら振り付けを教えるも、安藤が「あ〜いやだ〜」と笑顔を交えながら踊ることを嫌がる場面が捉えられていた。次のシーンでは、キム・ドヨンのダンスと音楽に合わせてコミカルな表情とポーズをするノリノリな姿を見せる。
最後には、クールに踊るキム・ドヨンのダンスのあとに「カプチャギ？」とクールに言い、安藤らしいコミカルなコラボを披露。海辺で撮影した“レアなチャレンジ動画”に世界中から反響が寄せられていた。
コメント欄には「めっちゃ好き…」「すごいコラボ」「さくら姐さん激アツ」「当時絶対考えられなかった安藤サクラが現れる世界線ありがとう」「いやだ〜っていいながらやってくれるの愛」「豪華すぎる」「え？コラボ凄い」「安藤サクラやん!!!」などと、絶賛する声が寄せられている。
【動画】「え？安藤サクラやん!!!」キム・ドヨンと並んでダンスチャレンジ！貴重なコラボ
安藤は、映画『Dora』（原題）で共演したI.O.IとWeki Meki出身で韓国俳優のキム・ドヨン（26）と、5月19日にリリースされた3rdミニアルバム「I.O.I：LOOP」のタイトル曲「Suddenly」のサビの振り付け「カプチャギ」部分でコラボ。
最後には、クールに踊るキム・ドヨンのダンスのあとに「カプチャギ？」とクールに言い、安藤らしいコミカルなコラボを披露。海辺で撮影した“レアなチャレンジ動画”に世界中から反響が寄せられていた。
コメント欄には「めっちゃ好き…」「すごいコラボ」「さくら姐さん激アツ」「当時絶対考えられなかった安藤サクラが現れる世界線ありがとう」「いやだ〜っていいながらやってくれるの愛」「豪華すぎる」「え？コラボ凄い」「安藤サクラやん!!!」などと、絶賛する声が寄せられている。