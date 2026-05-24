連敗街道を抜け出せないカブスは２３日（日本時間２４日）の本拠地アストロズ戦もわずか３安打で０―３と零封負け。７連敗とドロ沼にハマっている。直近１３試合で１１敗。カウンセル監督は不振のハップに休養を与え、ピート・クロウ＝アームストロング（ＰＣＡ）を１番、ホーナーを４番、鈴木を６番など打順を変更して臨んだが、結果は伴わず、観客のブーイングを浴びる結果となった。

打順だけでなく、３Ａから昇格させたアルカンタラが代打で三振。前日に昇格のラミレスも代打で凡退するなどテコ入れも不発。それでもカウンセル監督は「結果が出ない時でも姿勢を貫くことだ。２週間ほど苦労しているが、苛立たしいとはいえ、まだ２週間だ。この状況を乗り越えられる。我々はいいチームだ。大丈夫だ。多少の不快感に耐えなければいけない」と地元メディア「シカゴ・トリビューン」を前にいつもの冷静さを失うことはなかった。

２度の１０連勝の快進撃を見せたカブスがまさかの急失速。ＰＣＡは「このチームはこんな状況が長く続くにはあまりに優秀過ぎる。僕たちが試合に出てやるべきことをやれば、必ず状況は変わるはずだ。誰かのプレースタイルやスイングなど何か大きな調整が必要だとは思わない」とやるべきことを続ければ光は差すと信じている。２４日（同２５日）の先発・今永が止めることができるか。