◆米大リーグ ブルワーズ３―１１ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、５回４安打３失点と好投で３勝目（３敗）を挙げた。メジャー移籍後では初の連勝。球数８７球で４三振を奪った。最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）を計測。防御率は試合前の５・０９から４・９３となった。

試合後、初回３失点からの修正について「終わってしまったことは変えられないので、残りの長いイニングをなるべく０で抑えられるように意識していきました。（初回は）苦しかったですけど、その後初回の傾向を見ながら配球を立て直して攻められたかなと思います」と話した。

レギュラーシーズン（ＲＳ）では初のブルワーズ戦。初回はわずか６球で先制を許すなど、３５球を要して３失点という苦しい投球だった。１番チョウリオ、２番チュラングに連続二塁打を浴びて１点を失い、３番ボーンは力ないゴロに打ち取ったが、自ら処理した朗希が一塁悪送球。二塁走者が生還し、自身の手痛いミスで２点目を失った。さらにはフリリックにも中前適時打を許した。

しかし、２回以降は立ち直った。２回２死一、二塁でボーンを右飛に仕留めると、３回、そして味方がＴ・ヘルナンデスの３ランなどで逆転した直後の４回も３者凡退と安定していた。５回は先頭のチョウリオをスプリットで空振り三振。続くチュラングは直球で空振り三振。ボーンにはこの日最速９９・５マイル直球などで追い込み、最後は二ゴロに打ち取って１０者連続アウトとした。この日はラッシングではなく、正捕手スミスとのバッテリーだが、尻上がりの内容だった。

前回１７日（同１８日）の敵地・エンゼルス戦ではＭＬＢ移籍後最長の７回を投げて４安打１失点。同最多となる８奪三振で２勝目を挙げていた。１年目の昨季はポストシーズンでリリーフとして躍動し、先発再転向した今季。序盤は不本意な投球が続いたが、徐々に本来の姿に近づいてきた。

また、佐々木の後を受けたリリーフ陣は６回以降の４イニングを４人で無失点リレー。１９０１年以降では９８年４月１７〜２７日（同１８〜２８日）に記録した３３イニング連続無失点を２８年ぶりに更新し、球団新記録の３６回連続無失点とした。チームは２４年から続いたＲＳのブルワーズ戦の連敗を「９」で止めた。