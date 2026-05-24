競輪選手養成所（静岡県伊豆市、所長＝神山雄一郎）に第１３１、１３２回生が入所し、鶴淳志（１２７期）、鶴健志（１２９期）を兄に持つ鶴葵衣（１８＝福岡）も門をくぐった

祐誠高時代から活躍し、高校総体と高校選抜で１キロメートルタイムトライアル、国スポの５００メートルタイムトライアルで優勝するなど、早くから注目を集めていた。

「大学進学を考えていたけど、兄たちの影響で近くに競輪選手という存在がいたので。高校で結果を出した種目５００メートルやスプリントなど、自分の持ち味を発揮できるのが競輪選手だと」

決断を前に「結構悩んで、どちらも勧められたんですが、早い段階で自分の力を出していける場所へ、と」熟考があった。養成所では「ゴールデンキャップを取ることはもちろんですし、ＨＰＤへ」と狙いを語る。

「五輪に出たいと思っています」

競技用の自転車では２００メートルタイムトライアル（ハロン）で１１秒６を出しているが「佐藤水菜選手やガールズの強い選手がいらっしゃって、まだ一緒に走るイメージも沸かないですが、目指したいと思っています」。

ジュニアからエリートになり、その成長の速度を加速させていく。充実環境を誇る養成所は絶好の成長ステージだ。