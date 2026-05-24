スリムクラブ内間、丸刈りイメージから一変「今こんなおしゃれなんですね」「こっちの方がいいかも」
お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成（49）が、17日に放送されたABEMA『チャンスの時間』#362に登場した。
【動画】「今こんなおしゃれなんですね」…印象がらり一変のスリムクラム内場
今回は、内間の魅力を業界に売り込む企画「『琉球の真珠』、業界の皆さん！内間をぜひ使ってください」を届けた。発起人として、相方の真栄田賢、平成ノブシコブシ・徳井健太、三日月マンハッタンが登場し、千鳥、平成ノブシコブシ・吉村崇、ウエストランド・井口浩之、鬼越トマホークら売れっ子芸人たちに向けて内間の魅力をプレゼンした。
内間について「幼少期に感情が封じられて“感情の無いマシーン”になった」「体の線が細く、レディースの服が着られる」「新幹線のチケットが入った封筒を真ん中から切る」などのエピソードが次々と明かされた。
YouTube公式動画では、千鳥・ノブが「内間さん、今こんなおしゃれなんですね」と、そのビジュアルについて指摘。丸刈りのイメージだった内間は、ガラリと変わり、おしゃれなグレーヘアでヒゲもはやしている。「こっちの方がいいかも」と驚きの声があがった。
【動画】「今こんなおしゃれなんですね」…印象がらり一変のスリムクラム内場
今回は、内間の魅力を業界に売り込む企画「『琉球の真珠』、業界の皆さん！内間をぜひ使ってください」を届けた。発起人として、相方の真栄田賢、平成ノブシコブシ・徳井健太、三日月マンハッタンが登場し、千鳥、平成ノブシコブシ・吉村崇、ウエストランド・井口浩之、鬼越トマホークら売れっ子芸人たちに向けて内間の魅力をプレゼンした。
YouTube公式動画では、千鳥・ノブが「内間さん、今こんなおしゃれなんですね」と、そのビジュアルについて指摘。丸刈りのイメージだった内間は、ガラリと変わり、おしゃれなグレーヘアでヒゲもはやしている。「こっちの方がいいかも」と驚きの声があがった。