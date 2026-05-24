6人組ダンス＆ボーカルグループWATWINGの福澤希空（22）が24日、都内で「福澤希空ファースト写真集 希空 ノゾミゾラ」（主婦と生活社）の発売記念イベント取材に臨んだ。囲み取材を1人で受けるのは初めてで「普段はしゃべってくれるメンバーがたくさんいて、僕はおとなしいタイプ。レアだと思いますね」と緊張の面持ちで登場した。

沖縄で撮り下ろしたカットをメインに、ロングインタビューやグループ6人での対談も収録された。「鈴木曉と八村倫太郎が写真集を出していてずっとうらやましかったので、それがかなえられたのがすごくうれしい。22年間の思いや表情を全部載せられた」と納得の出来栄え。メンバーにはまだ見せていないと言い「明日集まるんで、その時に見せられたら。どんな反応をするか気になってしようがない。自信作なので、思う存分見せつけてやろうかなと思います」と笑った。

沖縄は幼少期に旅行で訪れ、バナナボートに乗った思い出がある。「今回もバナナボートに乗った写真があるので、楽しみにしていただければ」。撮影では、シーサーを粘土で作るのに苦戦したという。お気に入りは日没に撮ったカットで「奇跡の1枚。太陽とツーショできたのがすごくうれしい」と振り返った。