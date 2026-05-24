ヘアラウンジ「DAMDEE」のスタイリスト・小川菜々子さんは5月11日、Instagramを更新。横浜DeNAベイスターズのD.ビシエド（37）が散髪する様子を動画で公開した。

【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた“謎の全身ベネズエラ日本人”の正体は… 渡航費50万円を投じた執念と切り替えに称賛「日本人の株が上がった」

小川さんは「横浜DeNAベイスターズのビシエド選手にご来店いただきました」と報告。動画は互いに挨拶を交わすシーンから始まり、ビシエドも軽くお辞儀をしながら笑顔を見せた。

もともと短髪のビシエドだが、今回はバリカンを使いながらサイドを丁寧に刈り上げ。最後は全体的にすっきりとした爽やかな印象に仕上がり、鏡で確認したビシエドも頷きながら再び笑顔を見せた。

なおビシエドは、異例のシーズン中での引退を発表している。



【画像】すっきり爽やかな印象に、ビシエドの散髪シーン（画像はスタイリスト・小川菜々子さんInstagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「やっぱ礼儀正しいな」「可愛いじゃん」「移籍しても応援してる」「いつでも待ってるよ！帰ってきてもいいんだよ！！」「髪の毛ほぼ変わってなくて笑った」「日本に馴染んでる」「あらすてき！」「ビシエドの散髪面白い」「ビシエドの散髪変わってないて言うツイート見たけど、これオシャレな人からすると当たり前なんだよなぁ」などコメントが寄せられた。