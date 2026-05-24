「糖尿病」を発症すると「足の色」が変わる理由はご存知ですか？【医師監修】

糖尿病の方で足の色が変わってきたと感じたことはありませんか。足先の変色は、血流障害や神経障害など、糖尿病による合併症のサインです。放置すると潰瘍（かいよう）や壊疽（えそ）に進行し、重症化するおそれもあるため、早めの対応が大切です。この記事は、糖尿病により足が変色する理由と症状の経過を解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「糖尿病」を発症すると「足の色」は何色に変わることがある？変色する原因も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 規絵（医師）

旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む。2007年札幌医科大学大学院医学研究科卒業。現在は札幌西円山病院神経内科総合医療センターに勤務。2023年Medica出版社から「ねころんで読める歩行障害」を上梓。2024年4月から、FMラジオ番組で「ドクター伊藤の健康百彩」のパーソナリティーを務める。またYou tube番組でも脳神経内科や医療・介護に関してわかりやすい発信を行っている。診療科目は神経内科（脳神経内科）、老年内科、皮膚科、一般内科。医学博士。日本神経学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医・評議員、国際頭痛学会(Headache master)、A型ボツリヌス毒素製剤ユーザ、北海道難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

糖尿病により足が変色する理由と症状の経過

なぜ糖尿病で足の色が変わるのですか？

糖尿病で足の色が変わる主な理由は、長期間続く高血糖により神経と血管が障害されるためです。高血糖が続くと末梢（まっしょう）神経が傷つき、痛みや熱さに気付きにくくなり、小さな傷や靴ずれ、やけどを放置しやすいです。同時に、足の血管が動脈硬化で細く硬くなり血流が悪化すると、足先に酸素や栄養が届きにくくなり、青白い色や紫っぽい色、さらに重症になると暗褐色～黒色への変色（壊疽）につながります。こうした神経障害・血流障害が重なって、糖尿病では足の色が変わりやすくなります。

参照：『糖尿病と糖尿病足病変の成り立ちについて』（日本フットケア学会誌）

足の色はどのように変化しますか？

糖尿病で足の血流が悪くなると、足の色は段階的に変化します。初期には、血液が十分に届かないことで足先が冷たく、青白く見えることがあります。血行障害が進むと、酸素不足のために赤紫色～紫色（チアノーゼ）のような色合いになり、安静時の痛みやしびれを伴うことがあります。さらに、血流が極端に悪くなったり、感染や潰瘍が重なったりすると、組織が壊死して暗褐色から黒色に変色し、壊疽と呼ばれる状態になることがあります。

足の色の変化とともにどのような症状が現れますか？

さまざまな症状が現れることがあります。初期には、足の冷えやしびれ、感覚の鈍さ（紙が1枚貼り付いているような違和感など）、むくみ、皮膚の乾燥やひび割れ、小さな傷が治りにくいなどの変化がみられます。

進行すると、足の痛み（歩くと強くなり休むと軽くなる間欠性跛行）、赤みや腫れ、熱感、ジュクジュクした潰瘍、悪臭を伴う分泌物などが出てきて、感染や壊疽が疑われます。足の色の変化に、これらの症状が加わった場合は緊急性が高く、早急な受診が必要です。

糖尿病による足の病変はどのように進行しますか？

多くの場合、段階的に進行します。初期には、神経障害により足のしびれやピリピリした痛み、感覚の低下、足の冷えやほてり、皮膚の乾燥・ひび割れ、靴ずれや小さな傷が治りにくいなどの変化がみられます。その後、血流障害と感染が重なって、タコや潰瘍ができ、赤み・腫れ・熱感・膿などが出現し、さらに進むと壊疽による黒色変化から足の切断が必要になる場合もあります。

参照：『糖尿病性足病変【症状と診断、フットケア】』（日本医科大学 武蔵小杉病院）

編集部まとめ

糖尿病で足の色が変わる背景には、主に血流障害と神経障害があり、放置すると潰瘍や感染、壊疽から足の切断に至ることもあるため注意が必要です。初期には青白さや赤紫色の変化、しびれ・冷え・傷の治りにくさなどがみられ、進行すると黒色変化や強い痛み、悪臭を伴うことがあります。治療では、血糖コントロールの是正に加え、感染治療、血流改善、圧の除去、適切な創傷治療などを組み合わせて進行を食い止めます。毎日のフットケアと足の観察、そして「色がおかしい」と感じた時点で早めの受診が、足を守るうえで何より大切です。

参考文献

『糖尿病について｜病気について』（近畿大学 メディカルサポートセンター）

TOPICS（滋賀医科大学附属病院）

『糖尿病と糖尿病足病変の成り立ちについて』（日本フットケア学会誌）

『糖尿病性足病変【症状と診断、フットケア】』（日本医科大学 武蔵小杉病院）

『糖尿病とフットケアをよく知ろう』（テルモ株式会社日本糖尿病協会検証済み）